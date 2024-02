Pflanzenschutz weiter erlaubt: Weinbau-Region Franken "gerettet"

Der Würzburger Stein oder der Escherndorfer Lump an der Mainschleife: In diesen bekannten Weinlagen in Unterfranken reihen sich die Rebzeilen parallel aneinander. Silvaner, Riesling, Bacchus und andere Sorten wachsen dort. Doch diese und andere Gebiete in Franken waren in Gefahr: Sie wären möglicherweise von der neuen Pflanzenschutz-Verordnung der Europäischen Union betroffen gewesen. Winzerinnen und Winzer hätten dann keine Pflanzenschutz-Mittel mehr im Weinberg einsetzen dürfen, die zum Beispiel in Landschaftsschutzgebieten liegen. Für die Betriebe wäre das einem Berufsverbot gleichgekommen, so Artur Steinmann, Präsident des Fränkischen Weinbauverbands.

Neue Pflanzenschutz-Verordnung der EU kommt nicht

Doch die Weinbau-Betriebe in ganz Franken können aufatmen: Das Vorhaben der EU-Kommission ist im Europa-Parlament gescheitert. Bei einer Abstimmung hatte sich bereits Ende vergangenen Jahres eine Mehrheit der Abgeordneten gegen die geplante Verordnung zur nachhaltigen Nutzung von Pflanzenschutzmitteln ("Sustainable Use Regulation", kurz "SUR") ausgesprochen. Pflanzenschutz ist damit im Weinberg weiter erlaubt. Der Fränkische Weinbauverband zeigt sich nun erleichtert.

Steinmann: "Weinbau auf einem Drittel der Flächen in Gefahr"

Im Juni 2022 hatte die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag zur nachhaltigen Nutzung von Pflanzenschutzmitteln in der fränkischen Weinwirtschaft für Unsicherheit gesorgt. "Wäre die SUR wie vorgesehen umgesetzt worden, hätten wir auf rund einem Drittel der fränkischen Anbaufläche keinen Weinbau mehr gehabt. Auch nicht ökologischer Art", erklärt Artur Steinmann. Viele Betriebe hatten deshalb Alarm geschlagen. Der Weinbau-Präsident begrüßt nun auch, dass die Kommission in den Dialog mit der Landwirtschaft einsteigen will.

Weniger Pflanzenschutzmittel, dafür resistente Rebsorten

Denn Strategien, um weniger Pflanzenschutzmittel ausbringen zu müssen, seien notwendig, heißt es weiter. Der Weinbauverband setzt hierbei in Franken auf neue resistente Rebsorten, immer präzisere Prognosemodelle sowie eine zunehmende Digitalisierung bei der Ausbringung von Herbiziden und Insektiziden.

Bereits im Einsatz: Lockstoffe gegen Traubenwickler

Die fränkische Weinwirtschaft habe bereits in den vergangenen Jahren ökologische Alternativen zu Insektiziden flächendeckend eingesetzt, heißt es. Darunter falle etwa das Aufhängen von sogenannten "RAK-Ampullen", die die Vermehrung des Traubenwicklers hemmen. Diese Ampullen enthalten den Sexuallockstoff der weiblichen Tiere und verwirren die Männchen in der Begattungszeit, so dass keine Befruchtung und Eiablage in den Reben stattfinden.

Kaolin im Kampf gegen die Kirschessigfliege

Betriebe setzen außerdem Kaolin-Präparate ein: Jungwinzer Simon Trost aus Nordheim im Landkreis Kitzingen hat seine Pflanzen im vergangenen Jahr mit Kaolin gespritzt. Dabei handelt es sich um feingemahlene Tonerde, die sich weiß auf die dunklen Trauben legt und sie so vor der Kirschessigfliege schützen soll. "Die Fliege denkt dann, es wäre eine weiße Rebsorte", erklärt der 34-Jährige, "und die werden von ihr verschmäht." Andernfalls würden die Schädlinge die Beeren anstechen und es könnte Fäulnis entstehen. Solche Pflanzenschutz-Maßnahmen seien daher manchmal nötig, so der Winzer.

Kaolin ist zwar kein Pestizid, hätte aber unter den EU-Vorschlag zu Pflanzenschutzmitteln fallen können. Selbst für den Bio-Weinbau zugelassene Mittel wären vielleicht in bestimmten Gebieten nicht mehr erlaubt gewesen, wenn die neue Verordnung gekommen wäre.

Winzer: Weinbau ganz ohne Pflanzenschutz nicht möglich

Ganz ohne Pflanzenschutz sei Weinbau nicht möglich, so Simon Trost weiter. Insbesondere für die Bekämpfung von Pilzkrankheiten wie den Befall mit Echtem oder Falschem Mehltau brauche es bestimmte Pestizide. "Jeder macht ohnehin nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich", so Trost, "allein schon aus finanziellen Gründen."

Im Video: Beitrag aus der Frankenschau aktuell vom 25. August 2023