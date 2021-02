Pfizer: Impferfolg in Corona-Krise entscheidend für Geschäft

Schlechtes Geschäftsjahr trotz Impfstoff

Für Pfizer war 2020 ein schlechtes Jahr, obwohl es gelang, mit Biontech einen der ersten erfolgreichen Impfstoffe gegen Covid-19 zu entwickeln. Auch für die andere Pharmakonzerne wie Astrazeneca oder Sanofi ist derzeit entscheidend, welchen Beitrag sie bei der Bekämpfung des Covid-19-Virus leisten.

Arzneimittel-Nachfrage ist zurückgegangen

Wegen Corona ist die Nachfrage nach Arzneimitteln in vielen Bereichen der Medizin zurückgegangen. So werden in Krankenhäusern viele planbare medizinische Behandlungen vertagt auf die Zeit nach der Pandemie. Menschen meiden sonst übliche Arztbesuche aus Angst, sich mit dem Virus anzustecken. Selbst Hersteller von Impfstoffen sind negativ betroffen, weil viele Routineimpfungen jetzt aufgeschoben werden.

Krise noch lange nicht vorbei

Experten erwarten, dass die meisten Pharmahersteller ihre Prognosen für 2021 senken müssen, weil die Krise noch lange nicht vorbei ist. Der Erfolg im Kampf gegen Corona wird deshalb auch an der Börse besonders hoch bewertet. Zusammen mit dem US-Hersteller Moderna hat das Duo Pfizer-Biontech mit den innvotivsten mRNA-Impfstoff. Der enthält eine gentechnische Bauanleitung für einen Bestandteil des Covid-19-Erregers. Daraus kann das menschliche Immunsystem eine besonders effektive Virenabwehr entwickeln.