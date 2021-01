Pfeffenhausen im Rennen um nationales Wasserstoffzentrum

Im niederbayerischen Pfeffenhausen (Lkr. Landshut) könnte ein nationales Wasserstoff-Zentrum entstehen. Das hat Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bekanntgegeben. Der Freistaat Bayern hat sich jetzt mit diesem Ort beim Standortwettbewerb des Bundesverkehrsministeriums beworben, heißt es in einer Mitteilung des Bayerischen Wirtschaftsministeriums.

Forschung und Vernetzung

In diesem Zentrum sollen Technologien rund um Wasserstoff entwickelt und erprobt werden. Davon würden vor allem Automobilzulieferer und Start-Ups profitieren. Weiter soll das Zentrum die Zusammenarbeit in diesem Bereich international verbessern und Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik Made in Germany auf dem Weltmarkt zum Durchbruch verhelfen, so das Bayerische Wirtschaftsministerium.

Entscheidung fällt im Sommer

Das Bundesverkehrsministerium wird nun aus den bundesweit eingegangenen Bewerbungen drei Gewinner küren, die im Rahmen einer Machbarkeitsuntersuchung vertieft betrachtet werden. Für den Sommer wird dann die Entscheidung erwartet, an welchem Standort das Technologie- und Innovationszentrum Wasserstoff tatsächlich realisiert wird. Baubeginn soll im Herbst 2022 sein.

Zentrale Lage

Sollte das Zentrum tatsächlich in Pfeffenhausen entstehen, würde es auf eine 12,8 Hektar große Fläche im Osten des Marktes gebaut werden. Der Standort eigne sich vor allem deshalb, weil er inmitten der Mobilitätsregion München – Ingolstadt – Regensburg – Dingolfing – Landshut liege und für Automobilhersteller und Zulieferer gut erreichbar sei, so das Wirtschaftsministerium.