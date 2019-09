Pfeffenhausen: Brandl schließt Werk - 120 Arbeitplätze betroffen

Die Firma Brandl Maschinenbau schließt Ende April 2020 ihr Werk in Pfeffenhausen im Landkreis Landshut - davon sind 120 Mitarbeiter in Niederbayern betroffen. Das hat das Unternehmen bereits am Mittwoch auf seiner Webseite bekannt gegeben.

Standort Pfeffenhausen war nicht zu retten

Grund für die Schließung sei der "dramatische Umbruch" der Automobilzulieferindustrie, wie es heißt. Für die Geschäftsführerin Andrea Brandl-Luckner sei es die "schwerste Entscheidung der fast 50-jährigen Firmengeschichte". Lange hätte man versucht, den Standort Pfeffenhausen erhalten zu können.

"Der Betrieb im Werk Pfeffenhausen läuft noch bis Ende April 2020 uneingeschränkt weiter." Mitteilung der Firma Brandl

Brandl Maschinenbau beliefert aus Pfeffenhausen aus führende Automobilhersteller im Premiumsegment. Die gesamte Autozulieferbranche stehe aber unter Druck, daher habe die Firma jetzt Konsequenzen ziehen müssen.

Produktion nach Tschechien und Rumänien verlegt

Die Produktion wird in die Werke nach Kaplice (Tschechien) und Sibiu (Rumänien) verlegt - damit sind die dortigen rund 900 Arbeitsplätze gesichert.

Die Brandl Maschinenbau GmbH & Co. KG mit Sitz in Pfeffenhausen ist ein 1970 von Herbert Brandl gegründetes Familienunternehmen, dessen Kernkompetenz im Umformen von Metall, dem Fertigen komplexer Baugruppen und der Konstruktion und sowie Herstellung von Werkzeugen liegt.