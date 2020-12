Altmaier will Corona-Hilfen fortsetzen, Handel fordert mehr

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will die Unternehmen in Deutschland weiter unterstützen. Sollte es zu einem harten Lockdown kommen, dann solle auch die Höhe der Corona-Überbrückungskredite ansteigen. Bislang liegt die Höchstgrenze pro Unternehmen bei 200.000 Euro im Monat. Der Minister befinde sich derzeit in entsprechenden Gesprächen mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD).

Handelsverband: Mehr Hilfen nötig

Dem Handelsverband HDE geht das jedoch nicht weit genug. Schließlich drohe den Einzelhändlern mit dem möglichen harten Lockdown der Wegfall des so wichtigen restlichen Weihnachtsgeschäfts. Der Verband fordert deshalb bereits für den Dezember die gleiche Unterstützung wie in der Gastronomie. Den Gaststätten und Kneipen zahlt die Bundesregierung wegen der zwangsweisen Schließung drei Viertel des monatlichen Umsatzes aus dem Vorjahr.

Der Handelsverband sieht seine Forderung durch eine Studie des Deutschen Insituts für Wirtschaft (DIW) bestätigt: Nach Schätzungen des DIW in Köln haben die Geschäfte in Deutschlands Innenstädten allein im November zwischen 5,8 und 7,6 Milliarden Euro Umsatz verloren. Eine endgültige Schließung der Geschäfte wegen eines Lockdowns würde die Händler nochmal deutlich härter treffen, so die Forscher. Der Verlust könnte bis zu 9,3 Milliarden betragen - zusätzlich zu den Verlusten im November.

Die Sorge des Verbands: Sollte der Lockdown nicht schnell genug zu sinkenden Infektionszahlen führen, drohe eine monatelange Schließung der Geschäfte. Und das werde zu einem perspektivlosen Zustand des innerstädtischen Einzelhandels führen. Viele innenstädtische Geschäfte, davon ist HDE-Präsident Sanktjohanser überzeugt, würden das nicht überleben.

Altmaier: Keine Sonderregeln für einzelne Branchen

Eine spezielle Regelung für den Handel werde es aber bei den weiteren Corona-Hilfen nicht geben, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium. Man werde zu den Regeln zurückkehren, "die für alle Branchen, branchenübergreifend entworfen wurden, und zwar schon im Juni dieses Jahres." Die Regeln hätten sich bewährt und berücksichtigten auch die Fixkosten, Abschreibungen und vieles mehr, so Altmaier.