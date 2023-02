Personalmangel und Stromfrust: Unternehmen in der Krise

Patrick Fürst kann sich eigentlich nicht beklagen. Die Maschinen in der Produktionshalle seiner mittelständischen Firma in Hallerndorf schnurren ohne Unterlass. Rund 170 Million Kunststoffverpackungen jährlich rollen dort über die Bänder: rund, viereckig, flach und hoch, vor allem für Süßigkeiten wie Gummibärchen, Schaumküsse, aber auch Kartoffelsalat. Die Verpackungen aus Oberfranken werden in die ganze Welt verschickt. Gegründet hatte die Firma Patrick Fürsts Uropa Karl 1938. Die Probleme, die seinem Urenkel 2023 zu schaffen machen, kannte Karl Fürst wohl noch nicht.

Personalmangel: "Der Arbeitsmarkt ist leer gefegt"

Seit zwei Jahren schon sucht Patrick Fürst händeringend nach Produktionsmitarbeitenden. Acht Stellen sind derzeit offen. Für die Arbeit seien Berufsabschluss oder Fachkenntnisse nicht zwingend erforderlich, nicht einmal unbedingt Deutschkenntnisse. Bis zu 2.200 Euro zahle er pro Monat für diese Tätigkeit. Wenn jemand kommt, dann meist über Zeitarbeitsfirmen - das ist kein beständiges Arbeitsverhältnis.

"Der Arbeitsmarkt ist leer gefegt. Wir finden einfach niemanden!" Patrick Fürst, Unternehmer

Ziel: Nicht alle paar Wochen neues Personal einarbeiten

Patrick Fürst beschäftigt am Standort in Hallerndorf rund 50 Mitarbeitende. Die oft nur flüchtigen Arbeitsverhältnisse sind ihm ein Dorn im Auge. Als familiengeführtes Unternehmen will er sein Team kennen und nicht alle paar Wochen neue Personen einarbeiten, sagt er. Er wolle Mitarbeitende dauerhaft binden.

Patrick Fürst versucht auf verschiedenen Ebenen, Personal zu rekrutieren. Stellenausschreibungen habe er auf diversen Jobportalen laufen, zudem höre man sich natürlich immer wieder in Unternehmerkreisen um. Auch bei Asylbewerberunterkünften im Umkreis seien die offenen Stellen bekannt, bisher ohne konkreten Erfolg.

Der Strompreis ist die größte Herausforderung

Patrick Fürst leitet das Unternehmen gemeinsam mit seiner Mutter Helen. Zusätzlich zu Hallerndorf gibt es noch zwei Firmenstandorte in Frankreich. Dort sei nicht nur manch bürokratische Hürde leichter zu nehmen als in Deutschland. Vor allem der Strompreis sei bei den Nachbarn wesentlich günstiger - derzeit um satte 160 Prozent.

Helen Fürst prüft täglich die aktuellen Strompreise hierzulande, um bereits für kommendes Jahr einen akzeptablen Abschluss zu bekommen. Die unternehmerischen Herausforderungen in Deutschland seien größer geworden, sagt sie, ein kompletter Firmenumzug nach Frankreich kein Tabu mehr, auch wenn man Deutschland verbunden bleiben wolle.

"Der Strompreis lag mal bei fünf bis sieben Cent pro Kilowattstunde. Jetzt ist es das fünffache!" Helen Fürst, Unternehmerin

Helen Fürst und ihr Sohn hoffen, dass die Strompreisbremse zumindest eine gewisse finanzielle Erleichterung für den Firmensitz in Hallerndorf bringt. Ansonsten sei die Zukunft des Unternehmens in Deutschland immer schwerer zu sichern.