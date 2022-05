Personalmangel in bayerischen Kitas: "Nur noch Bewahranstalt"

Früh morgens im "Haus der Kinder" in München. Kitaleiterin Daniela Rieth begrüßt die Kleinen. Parallel bereitet sie das Frühstück für vier Gruppen vor – für mehr als 70 Kinder. Die Küchenkraft und eine Kollegin haben sich krankgemeldet. Weil sie laufend unterbesetzt sind, springt Rieth sogar in der Küche ein.

Kitaleiterin: "Nur noch eine Bewahranstalt"

"Wir haben etliche Kollegen mit Burnout oder die einfach wirklich den Beruf verlassen. Nicht weil sie den Beruf nicht lieben. Sie brennen für ihre Kinder", sagt Rieth. Das sei sogar der Grund, warum sie gingen: "Weil sie sagen, wir können mit gutem Gewissen, so nicht mehr arbeiten, weil es mittlerweile Kindeswohlgefährdung ist. Und es ist nur noch Bewahranstalt", ergänzt Rieth.

Dann muss sie weiter. Beim Morgenkreis aushelfen. Die Sorgen werden nicht weniger. Zwei Erzieherinnen haben gekündigt. "Ich mag gar nicht darüber nachdenken, wie es dann weitergeht. Aber wir werden eine Lösung finden. Auf alle Fälle", sagt die Kitaleiterin und kämpft gegen die Tränen.

Derzeit fehlen 20 Prozent des Personals wegen Krankheit

An Bayerns Kitas verschärft sich der Personalmangel weiter. Wegen Corona fehlen laut dem Deutschen Jugendinstitut, dem Robert Koch-Institut und der Gewerkschaft Verdi derzeit 20 Prozent des Personals. Aber auch regulär sei die Personaldecke in Kitas und Horten viel zu dünn, bemängelt Verdi. Heute seien es 173.000 Fachkräfte in Vollzeit, die bundesweit fehlten, sagt Manuela Dietz, Fachbereichsleiterin für Verdi in Bayern. Bereits im Jahr 2025 steige diese Zahl auf 300.000 fehlende Fachkräfte.

Einer der Gründe: Eltern mit Kindern ab einem Jahr haben einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz, den sie mehr und mehr einfordern. Ab dem Jahr 2025 haben dann auch Grundschulkinder einen Rechtsanspruch für die Ganztagsbetreuung. Und es dürften viele Kinder aus der Ukraine dazukommen, die einen Kitaplatz benötigen, sagt Dietz. "Es muss dringend mehr Personal her."

Jeder vierte Berufsanfänger steigt aus dem Beruf wieder aus

Verdi und andere Gewerkschaften weisen auch auf die laufende Abwanderung aus dem Berufsfeld der Erzieher und Erzieherinnen hin. Dadurch würde sich der Fachkräftemangel noch verschärfen. Jeder vierte Berufsanfänger steige in den ersten fünf Jahren aus dem Beruf des Erziehers wieder aus.

"Wir haben große Probleme damit, dass junge Menschen in Einrichtungen teilweise mit großen Gruppen alleine gelassen werden, weil es einfach einen krassen Personalmangel gibt", warnt Sinan Cokdegerli. Er ist Gewerkschaftssekretär im Bereich Jugend bei Verdi. Er fügt hinzu: "Wenn Azubis dann alleine große Gruppen betreuen müssen, dann sagen sie sich irgendwann, möchte ich das mein ganzes Leben lang machen? Nein." Entweder würden die Azubis dann während der Ausbildung abbrechen oder kurz danach, so Cokdegerli.

Auch Ausbildungsbedingungen sind Hinderungsgrund

Ein Grund für die Abbrüche seien auch die Ausbildungsbedingungen. Bis vor kurzem dauerte die Ausbildung zum Erzieher oder zur Erzieherin meist fünf Jahre. Ein Großteil der Zeit war unbezahlt. An der Fachakademie für Sozialpädagogik in München-Giesing, einer von 54 Fachakademien in Bayern, können angehende Erzieher und Erzieherinnen – je nach Vorbildung – eine Ausbildung in drei bis vier Jahren absolvieren.

Immerhin gibt es hier eine relativ neue Variante mit Praxisintegration. Und: Monatlich gibt es rund 1.000 Euro netto. Für Robin Wächter, der hier lernt, eine Motivation: "Für mich ist der Bereich, dass wir wirklich zwei Wochen Schule, zwei Wochen Praxis haben, das heißt, dass ich dieses halbe Ausbildungsjahr in der Praxis verbracht habe, das ist für mich einer der wichtigsten Punkte."

Um das Problem beim Personalmangel abzufedern will Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) Fachkräfte, Unterstützungskräfte und Quereinsteiger in den Beruf integrieren. Allerdings weiß sie auch: "Die Entwicklung der Zahlen ist so enorm und ist so immens, dass wir uns auch bei den Fachkräften noch mehr anstrengen müssen und auch dafür werben müssen für den wunderbaren Beruf mit Kindern arbeiten zu können", so Scharf.

Familienministerin: "Pragmatische Lösungen um geflüchtete Kinder zu integrieren"

In einem Interview mit dem BR plädiert Scharf für pragmatische Lösungen, um beispielsweise geflüchtete Kinder zu integrieren. Allerdings sollten "wir jetzt wegen der ukrainischen Kinder nicht den Betreuungsschlüssel verändern", so die Ministerin. Sie gibt aber auch zu bedenken: "Einfach mehr Kinder pro Fachkraft oder Erzieherin, das wird nicht gehen."

Sie fordert Diskussionen über die Standards: "Wenn eine ausgebildete Kinderpflegerin zehn Jahre Kita-Berufserfahrung mitbringt – warum kann sie dann nicht mit einer Zusatzqualifikation Fachkraft werden?"

Tarifverhandlungen laufen für bessere Arbeitsbedingungen

Die Gewerkschaften fordern aber auch eine bessere Entlohnung bei den Erziehern und Erzieherinnen. Zum Beispiel durch eine bessere Eingruppierung bestimmter Tätigkeiten. Dazu laufen gerade Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden, auch in Bayern.

Diese Forderung weist Saskia Lehmann-Horn vom Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern jedoch mit dem Argument zurück, dass "wir das Gesamtgefüge des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst im Blick halten müssen". Verdi hatte in der vergangenen Woche zum Warnstreik aufgerufen. In ganz Bayern waren unter anderem auch Erzieher und Erzieherinnen der Kitas auf die Straße gegangen. Eine weitere Verhandlungsrunde soll Mitte Mai beginnen.

Wieder hat eine Erzieherin gekündigt

Währenddessen ist es Nachmittag im "Haus der Kinder" in München geworden. Abholzeit. Kitaleiterin Daniela Rieth spricht einen Vater an. "Ich muss Ihnen jetzt leider etwas Trauriges mitteilen. In der Gruppe, wo ihr Sohn gerade eingewöhnt wird, da hat jetzt die Erzieherin gestern gekündigt." Der Vater runzelt die Stirn: "Wenn die Bezugsperson gleich wechselt, dann ist das jetzt auch nicht super wünschenswert", sagt er. Rieth nickt.

Am Ende des Tages ist sie mit einer weiteren Kollegin allein mit den Kindern. "Wieder mal eine Herausforderung wie jeden Tag. Aber wir kriegen das hin." Als alle weg sind gesteht sie ein: "Jetzt bin ich müde, ich will heim." Damit steht sie nicht alleine. Laut einer Umfrage sind mehr als 80 Prozent der Kitas in Deutschland in einer ähnlichen Situation.