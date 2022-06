Personalmangel bei Airlines und Flughäfen - Chaos befürchtet

Nach zwei Corona-Jahren scheint die Reiselust in diesem Sommer riesig. Die Luftfahrt erwartet teilweise sogar mehr Passagiere als in der Vor-Corona-Saison 2019. Allerdings steuert die Branche auf chaotische Monate zu.

Personalmangel durch Corona-Pandemie

Denn nach den Sparprogrammen der Corona-Zeit fehlt es an allen Ecken an Personal. Zahlreiche Beschäftigte haben die Luftfahrt-Branche verlassen. Kurzfristig aufzustocken gilt als nahezu unmöglich. Fluggesellschaften wie EasyJet haben deswegen bereits den Flugplan zusammengestrichen.

Flughäfen noch stärker betroffen als die Airlines

Das größte Nadelöhr sind aber die Airports, und dort die sogenannten Bodendienste. Beim Check-in, bei Sicherheitskontrollen und beim Gepäckladen fehlen nach Angaben der Gewerkschaften bundesweit tausende Beschäftigte. Die Folge: Lange Warteschlangen.

Schnelle Abhilfe ist kaum möglich. So brauchen Beschäftigte in der Branche erst eine aufwändige Sicherheitsüberprüfung. Dazu kommt, dass der Arbeitsmarkt in den Ballungszentren nahezu leergefegt ist.

Konflikt zwischen Regierung und Reisebranche

Besonders dramatisch ist die Lage in Großbritannien. Dort haben in den vergangenen Tagen hunderte Flugausfälle und überfüllte Terminals zu einem handfesten Streit zwischen Regierung und Reisebranche geführt. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, an der Situation schuld zu sein. Ein drastischer Vorschlag kommt von Ryanair-Chef Michael O'Leary. Er fordert, übergangsweise Militär an den Sicherheitskontrollen einzusetzen, um die Lage zu entspannen.