vor 9 Minuten

Personalabbau bei Modehersteller René Lezard in Schwarzach/Main

Der Modehersteller René Lezard aus dem unterfränkischen Schwarzach am Main trennt sich von knapp der Hälfte seiner Mitarbeiter am Stammsitz Schwarzach. Das hat das Unternehmen am Mittwochnachmittag mitgeteilt.