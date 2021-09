Permafrost: Mit bayerischer Technik den Klimawandel verstehen

Bisher gab es nur Schätzungen, wie viel Methan in die Atmosphäre gelangt, nun will man der Sache genau auf den Grund gehen. Mit einer ganzen Flotte an Ballons, speziell ausgerüsteten Flugzeugen und Satelliten hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in diesem Sommer rund um das nordschwedische Kiruna untersucht, welchen Einfluss Methan genau auf das Klima hat.

Methanforschung mit neuen Satelliten

Es sind erste Daten, die in einigen Jahren noch sehr viel genauer erhoben werden sollen. Für das Jahr 2027 ist nämlich der Start von Merlin geplant, einem Satelliten, der als spezieller Methan-Detektor ins All geflogen wird. Der tonnenschwere Merlin entsteht derzeit bei der Raumfahrtsparte von Airbus. Solche Forschungs-Satelliten, mit denen sich Umwelt-Veränderungen verfolgen lassen, sind eine Spezialität der deutschen Industrie und der hiesigen Forschungsinstitute.

Hightech aus Bayern

Dabei geht es nicht nur um den Satelliten an sich. Entscheidend sind nämlich die entsprechenden High-Tech-Messgeräte wie hochempfindliche Optik, Radar, Lidar oder Laser – hier gelten deutsche Raumfahrtunternehmen als weltweit führend. Ein Großteil der entsprechenden Forschung und Produktion findet in Bayern statt.