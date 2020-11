Perlesreut: Wie eine Gemeinde um die Zukunft kämpft

Etwa 30 Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt liegt Markt Perlesreut. Schon vor Jahren warben Bürgermeister Gerhard Poschinger und Manfred Niggl von der Werbegemeinschaft Perlesreut im Amtsblatt dafür, im Ort einzukaufen. Mit dem Slogan "Perlesreut ohne Geschäfte. Was dann?" versuchten sie, die Bevölkerung wachzurütteln – doch das brachte wenig, erinnert sich Niggl: "Also im Grunde gar nix. Wir haben viele Anzeigen geschaltet, aber es kam keine Reaktion. Wir haben uns dann zusammengesetzt, um andere Möglichkeiten zu finden."

Ungewöhnliche Werbe-Aktion hat Erfolg

Vor drei Jahren klebten alle Läden im Ort ihre Schaufenster zu – so, als würden sie für immer schließen. Die Aktion funktionierte: So verkaufte etwa Christa Lindbüchl in ihrem Elektrogeschäft binnen einer Woche sieben Waschmaschinen. Ein Rekord. Inzwischen aber ist der Effekt verpufft. Die Gemeinde will, dass sich Geschäfte im Ortskern halten können: Metzger, Bäcker, Supermarkt – Bürgermeister Poschinger legt Wert darauf, dass auch ältere Einwohner alles zu Fuß erreichen können.

"Es gibt seit etlichen Jahren in der Gemeinde den Beschluss, eine Außenansiedlung von Discountern nicht zuzulassen. Der Hintergrund ist ganz klar: Innerorts die Geschäfte zu stärken." Gerhard Poschinger, Bürgermeister Perlesreut

Um den Ortskern lebendig zu halten, tut die Gemeinde einiges. Mit 3,3 Millionen Euro wurde der Markt verschönert – auch dank hoher Fördergelder. Davon profitiert auch der Einzelhandel, wie das Sportgeschäft Michetschläger. In der Skiwerkstatt trifft Tradition auf Moderne: Entstanden ist das Sporthaus aus einer Schreinerei. Nach dem Krieg wurden dort Holzski gefertigt. Heute verkauft das Geschäft rund 3.000 Paar Ski pro Saison, etwa die Hälfte davon über das Internet.

Geschäfte erhalten, Kinderbetreuung ausbauen

"Wenn ich einen ordentlichen Marktplatz habe, habe ich auch Läden, die sich ansiedeln und Leute, die auf den Marktplatz gehen", sagt Bürgermeister Poschinger. "Wenn ich Betreuungsmöglichkeiten schaffe, dann habe ich auch Eltern, die sich bei uns niederlassen." Deshalb hat die Gemeinde in ein "Haus der Kinder" investiert mit Schule, Kindergarten und Ganztagsbetreuung. Trotz Corona wurde in diesem Jahr die Kita erweitert. 40 Kinder waren es beim Einzug vor fünf Jahren, bis Dezember werden es 107 sein. Betreuung von 7 bis 20 Uhr an 360 Tagen im Jahr. Das ist ziemlich einmalig und zahlt sich aus: Neue Familien ziehen zu, arbeiten, kaufen ein. Der Ort mitten im Bayerischen Wald bleibt lebendig und wächst sogar.

