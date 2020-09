05.09.2020, 13:45 Uhr

Pentagon: 10-Milliarden-"Jedi"-Projekt bleibt bei Microsoft

Das US Verteidigungsministerium hält an einem zehn Milliarden Dollar schweren Auftrag für den IT-Konzern Microsoft fest. Mitbewerber Amazon hatte US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, sich unrechtmäßig in den Vergabeprozess eingemischt zu haben.