Paypal und das Kreditgeschäft: Konkurrenz für Banken in Bayern?

Für kleinere Unternehmen ist das Paypal-Angebot verlockend: Darlehen schneller und einfacher beantragen als bei der Bank. Paypal hat es mit seinem „Businesskredit“ vor allem auf Online-Händler abgesehen, die sich oft schwertun, an Bankdarlehen bekommen. Aber auch bayerische Mittelständler gehören zur Zielgruppe.

PayPal verfügt über wesentlich mehr Daten als Banken

PayPal hat weltweit nach eigenen Angaben über 250 Millionen Kunden. Von solchen Zahlen sind internationale Großbanken weit entfernt - erst recht die kleinen bayerischen Sparkassen und Genossenschaftsbanken.

"Paypal verfügt natürlich über interessante Daten aus dem Zahlungsverkehr, die man nutzen kann, um damit Kreditgeschäft zu betreiben und das ist genau das, was sie jetzt machen. Insofern ist das nicht überraschend." Christoph Kaserer, Finanzprofessor an der TU München

Die Schwelle ist niedrig: So einfach macht Paypal sein Kreditgeschäft

Ein solches Darlehen ist leicht zu beantragen: Der Kunde muss ein Geschäftskonto bei Paypal haben, einen Mindestumsatz von 12.000 Euro pro Jahr machen und darf nicht insolvent sein. Die maximale Kreditsumme ist auf 24.999 Euro beschränkt. Feste Laufzeiten und Verträge gibt es nicht. Immer, wenn Geld auf das Konto fließt, wird ein Teil des Geldes zur Tilgung verwendet. Alle 90 Tage wird eine Sondertilgung von 5 bis 10 Prozent fällig. Eine Schufa-Auskunft ist allerdings für Papal nicht nötig.

Vorteil bayerischer Banken: Mittelständler brauchen höhere Summen

Wenn ein Unternehmer eine neue Lagerhalle bauen oder seinen Betrieb vergrößern will, braucht es wesentlich höhere Kredite als von Paypal angeboten. Solche Verträge erfordern eine umfangreiche Bürokratie: Die Unternehmen müssen detaillierte Businesspläne vorlegen, die Banken führen ihrerseits umfangreiche Risikoüberprüfungen durch. Paypal-Kunden nutzen dagegen ihre Kleinkredite überwiegend für den Kauf von Büroeinrichtungen, sie bezahlen damit Werbekampagnen oder Saisonkräfte. Die bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken verfolgen diese Entwicklung – vertrauen aber auf ihre Kompetenz im Kreditgeschäft mit Mittelständlern.

"Jeder fünfte Krediteuro im Firmenkundengeschäft in Bayern kommt von einer Volks- oder Raiffeisenbank. Da haben wir in die letzten Jahre ungemein zugelegt. Insofern gilt es natürlich aufmerksam die neuen Wettbewerber zu beobachten. Aber das ist kein Grund, dass die Volks- und Raiffeisenbanken da Schweißperlen auf die Stirn bekommen müssten." Jürgen Gros, der Präsident des Genossenschaftsverbandes

Paypal-Geschäft überschaubar – Aber was, wenn Amazon einsteigt?

Deutschland ist erst das vierte Land, in dem Paypal seinen neuen Service einführt. In den vergangenen fünf Jahren wurden in den USA, Australien und Großbritannien 500.000 Kredite mit einem Gesamtvolumen von etwas mehr als 5 Milliarden Euro vergeben. In den USA können die Kunden bis zu 110.000 Euro beantragen. Bemerkenswert ist, dass sie erst am späten Abend aktiv werden. Nach 22 Uhr werden die meisten Paypal-Kredite beantragt, offenbar bequem vom Sofa aus. Auch wenn die Größenordnungen noch überschaubar sind – eine potentielle Gefahr bleibt:

"Die Frage ist zum Beispiel: Wenn dieses Paypal-Modell funktioniert, ob nicht irgendwann mal Amazon anfängt, über solche Geschäftsmodelle nachzudenken. Und dann hat man es mit einem Wettbewerber ganz anderer Größenordnung zu tun. Darin besteht vielleicht die eigentliche Gefahr." Christoph Kaserer, Finanzprofessor an der TU München

Auch die bayerischen Sparkassen betonen: Sie werden genau hinschauen, wie große Anbieter wie Paypal ihre Geschäftsmodelle ausbauen und erweitern. Auch sie wollen im Verlauf des Jahres ihren Firmenkunden ein einfaches Kreditmodell anbieten. Bis zu 50.000 Euro sollen sie online als Darlehen aufnehmen können. Allerdings erwarten sie keinen großen Ansturm.