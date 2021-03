"Paukenschlag" in Kronach: Lear denkt über Schließung nach

Der weltweite tätige Automobilzulieferer Lear plant eine teilweise Schließung seines Standorts in Kronach bis Ende 2025. Final sei noch nichts entschieden, die Belegschaft sei aber bereits darüber informiert worden, bestätigte ein Unternehmenssprecher von Lear aus Kronach dem BR auf Nachfrage.

Hunderte Mitarbeiter von Lear wären betroffen

Seinen Angaben zufolge seien im Fall einer Schließung mehr als 300 Beschäftigte betroffen. Die IG Metall spricht von mehr als 400 Mitarbeitern. Eine mögliche Schließung würde sich auf die Produktionsstätte im Bereich "Audio und Licht" auswirken. Eine ebenfalls in Kronach ansässige Entwicklungsabteilung würde indes bestehen bleiben, so der Sprecher weiter. Wie viele Beschäftigte in der Entwicklung in Kronach arbeiten, ist nicht bekannt.

IG Metall: Betriebsrat will für Standort Kronach kämpfen

Nach Angaben der Gewerkschaft habe der Konzern mit Sitz in den USA zu Beginn des vergangenen Jahres vergeblich versucht, die Abteilung zu verkaufen. Dass nun die komplette Produktion in Kronach geschlossen werden soll, sei ein "Paukenschlag", heißt es in dem Schreiben der IG Metall weiter. "Wir sind unfassbar enttäuscht und wütend, gerade auch auf das Management", so die Betriebsratsvorsitzende Manuela Walther. "Der Betriebsrat wird für den Standorterhalt kämpfen." Ein modernes Unternehmen, das profitabel arbeiten würde, vor die Wand zu fahren, sei völlig unverständlich, sagte eine Sprecherin der IG Metall Coburg.