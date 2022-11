Patriot-Raketen könnten bald in Bayern produziert werden

Seit Wochen wird auf höchster politischer Ebene darüber diskutiert, ob Deutschland Flugabwehr-Systeme vom Typ Patriot nach Polen oder gar in die Ukraine liefert. Allerdings hat die Bundeswehr selbst nur noch sehr wenige dieser Raketen, die bisher in den USA hergestellt werden. Künftig könnten solche Patriot-Raketen aber auch in Bayern produziert werden.

Das Verteidigungstechnik-Unternehmen MBDA Deutschland ist einer breiten Öffentlichkeit kaum bekannt. Dabei ist die Firma aus Oberbayern ein zentraler Lieferant der Bundeswehr. Am Stammsitz im Hagenauer Forst bei Schrobenhausen rüstet die Firma seit Jahrzehnten Patriot-Luftabwehr-Raketen aus den USA auf deutsche Technologie um.

Denn bisher werden diese Raketen vom US-Hersteller Raytheon ausschließlich in den Vereinigten Staaten hergestellt. Künftig könnten sie nun erstmals außerhalb der USA gebaut werden, um den massiv gestiegenen Bedarf vor allem europäischer Staaten zu decken.

Produktion in Schrobenhausen

MBDA Deutschland und Raytheon haben jetzt vorgeschlagen, gemeinsam eine Produktionslinie in Schrobenhausen aufzubauen, auf der künftig die neueste Patriot-Generation montiert werden könnte. Um wie viele Raketen es konkret geht, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Allerdings hieß es beim US-Partner Raytheon zuletzt, man wolle die Kapazitäten massiv erhöhen, um der Nachfrage gerecht werden zu können.

Luftverteidigung wieder im Fokus

In der Bundeswehr, aber auch in anderen europäischen Streitkräften herrscht ein massiver Mangel an Waffensystemen für die Luftverteidigung. Nach dem Ende des Kalten Krieges hatte man sich vor allem auf Auslandseinsätze konzentriert, bei denen es keinen Gegner gab, der über eine Luftwaffe oder Marschflugkörper verfügte.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat inzwischen ein Umdenken bewirkt. Nach dem Willen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll die Bundesrepublik künftig eine Führungsrolle beim Aufbau eines europäischen Luftverteidigungssystems übernehmen.

Patriot als Bestseller

Für viele Nato-Länder und einige befreundete Staaten sind Patriot-Systeme das Rückgrat ihrer Luftverteidigung. Die Systeme sind seit über 40 Jahren im Einsatz, wurden seither aber immer wieder modernisiert und weiterentwickelt.

Ein Patriot-System besteht neben den Raketen aus Radaranlagen und einer Feuerleitstelle. Je nach Typ haben die Raketen eine Reichweite von etwa 45 bis 70 Kilometern. Die Patriot-Systeme gelten als extrem zuverlässig und zielsicher. Ein Nachteil ist der hohe Preis: Pro Rakete liegt er nach Angaben aus Verteidigungskreisen bei etwa drei Millionen Euro.