Patientenversorgung: Die Corona-Ausnahmeregeln

Telefonische Krankschreibung weiter möglich

So wird die telefonische Krankschreibung bei leichten Atemwegserkrankungen, die eigentlich nur bis Jahresende gelten sollte nun bis zum 31.Januar verlängert. Auch Krankentransporte von gesetzlich Versicherten, die COVID-19-positiv getestet wurden, werden bis Ende Januar auf Kassenkosten möglich sein. Und Verordnungen für Krankenfahrten können telefonisch angefordert werden.

Auch bestimmte Folgerezepte telefonisch

Auch wer ein Folgerezept für häusliche Krankenpflege braucht oder für Hilfs- und Heilmittel, wie Krankengymnastik, Logopädie oder ganz einfach Kompressionsstrümpfe, darf diese nach einem Anruf beim Arzt oder der Ärztin zugeschickt bekommen. Voraussetzung ist allerdings, dass die ihren Patienten wegen derselben Erkrankung schon einmal persönlich untersucht haben. Die Heilmittel-Verordnungen bleiben zudem gültig, auch wenn die Therapie oder Leistung länger als 14 Tage unterbrochen wird.

Ausgeweitet werden auch die Möglichkeiten zur Videobehandlung. So dürfen ab heute nicht mehr nur Ärzte und Ärztinnen per Video behandeln, sondern das ist ab heute zum Beispiel auch in der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege erlaubt.