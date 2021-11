Patientenfürsprecher: Ansprechpartner im Krankenhaus

In rund 150 der insgesamt etwa 400 bayerischen Krankenhäuser gibt es Patientenfürsprecher. Sie arbeiten in der Regel ehrenamtlich. Ihr beruflicher Hintergrund ist ganz unterschiedlich. Am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München beispielsweise haben zwei pensionierte Ärztinnen ein offenes Ohr für die Anliegen von Patientinnen und Patienten.

Häufig seien es Kommunikationsprobleme, die an sie herangetragen werden, sagt Ursula Wandl, die gemeinsam mit Christine Maurer regelmäßige Sprechstunden anbietet: "Dass irgendjemand auf der Station oder ein Angehöriger nicht verstanden hat, warum etwas mit dem Angehörigen passiert oder passiert ist."

Kommunikationsprobleme überwinden

Auch Gerlinde Mathes, die am Klinikum Nürnberg ehrenamtlich als Patientenfürsprecherin arbeitet, macht immer wieder die Erfahrung: Patienten auf der einen Seite und ärztliches und pflegerisches Personal auf der anderen Seite haben oft schlicht Kommunikationsprobleme.

Manchmal seien es Kleinigkeiten, die sich aber beträchtlich hochschaukeln. In solchen Fällen könne sie oft die Wogen glätten, sagt sie. Aber sie räumt auch ein, dass ihre Unterstützungsarbeit Grenzen hat. Wenn es um medizinische oder juristische Anliegen gehe, könne sie nicht weiterhelfen: "Das gebe ich sofort ans Beschwerde-Management weiter."

Ergänzung zu anderen Anlaufstellen

Ebenso wie die Patientenfürsprecher an anderen Krankenhäusern habe sie nicht den Anspruch oder das Ziel, andere Anlaufstellen zu ersetzen, sagt Mathes: etwa den Sozialdienst oder das Beschwerde-Management. Aber einen Beitrag, um die Situation von Patienten zu verbessern, könnten die Fürsprecher in jedem Fall leisten, glaubt Ursula Wandl, die am Münchner Uniklinikum rechts der Isar ehrenamtlich arbeitet.

Sie erstelle mit ihrer Kollegin Christine Maurer regelmäßig Auswertungen zu den Anfragen, die sie erhält. Wenn sie den Eindruck gewinnen, dass an einer bestimmten Stelle grundsätzlich etwas falsch läuft, geben sie entsprechende Hinweise an die Klinikleitung: "Da kann man ja dann relativ zügig auch gegenregulieren oder Maßnahmen ergreifen."

Zuhören gefragt

Die Nürnberger Patientenfürsprecherin Gerlinde Mathes betont dabei: Eine Aufgabe von ihr und ihren Kolleginnen sei es auch, einfach zuzuhören: "Es kommen auch Menschen zu uns, die nur ihren Frust loswerden wollen."

Die Art und Weise, wie Krankenhäuser Patientenfürsprecher berufen, sind unterschiedlich. Am kommunalen Klinikum Nürnberg machen die Parteien Vorschläge. Aber die Arbeit erfolge völlig neutral, betont Gerlinde Mathes, die von der CSU vorgeschlagen wurde. Es sei auch nur intern bekannt, welche Partei wen nominiert hat. An anderen Krankenhäusern, wie etwa am Klinikum Rechts der Isar der TU München, sucht der Aufsichtsrat geeignete Personen und beruft sie dann.

Kein flächendeckendes Angebot

Mehr als die Hälfte der Krankenhäuser in Bayern hat allerdings keine Patientenfürsprecher. Es ist den Kliniken freigestellt, ob sie welche berufen möchten oder nicht. Ob es Fürsprecher gibt, müssen Patienten oder ihre Angehörigen also jeweils herausfinden.