Patente: China holt auf, Bayern deutscher Spitzenreiter

Beim Europäischen Patentamt (EPA) sind im vergangenen Jahr mit 193.460 so viele europäische Patent-Anmeldungen wie noch nie eingegangen. Im Jahresvergleich lag das Plus bei 2,5 Prozent. Die meisten dieser Anmeldungen kamen wie schon in den Vorjahren aus den USA, gefolgt von der Bundesrepublik. Auch wenn die Zahl der Anmeldungen von hiesigen Erfinderinnen und Erfindern um fast fünf Prozent schrumpfte, blieb Deutschland im Vergleich mit anderen europäischen Staaten auf Rang Eins. Innerhalb der Bundesrepublik wiederum nahm Bayern wieder den Spitzenplatz ein. Bei den Städten lag München im EU-weiten Vergleich ganz vorne.

Weniger Automobil, mehr Biotech

Blickt man auf die Details der Statistik, dann werden massive Verschiebungen deutlich, die auch zum Teil erklären, warum Deutschland insgesamt etwas zurückgefallen ist. So waren die Anmeldungen aus den Sektoren Fahrzeugtechnologien, Chemie und Maschinen rückläufig, also den drei hierzulande dominierenden Industrie-Branchen.

Einen Boom gab es dagegen bei Digitaler Kommunikation, Batterietechnik und Biotechnologie, wobei hier deutsche Biotech-Firmen neben ihren US-Konkurrenten an der Spitze standen. Ein weiterer Trend sind Innovationen rund um das Thema grüne Energietechnik. So stelle man hier ein solides, anhaltendes Wachstum der Patentanmeldungen fest, etwa bei Verfahren der Erzeugung von Strom, dessen Verteilung beziehungsweise der Speicherung von Elektrizität, sagte EPA-Präsident António Campinos.

China holt auf

Im Länder-Ranking wiederum machte China mit einem rasanten Zuwachs der Patent-Anmeldungen um 15 Prozent einen Satz nach oben. Innerhalb weniger Jahre habe sich die Zahl der Anmeldungen aus China damit verdoppelt, hieß es beim EPA. Mit dem Telekommunikationsausrüster Huawei stellte das Land auch den aktivsten Patent-Anmelder. Das verdeutlicht den Wandel Chinas hin zu einer Wirtschaft, die sehr stark auf eigene Technologie-Entwicklungen setzt, statt High-Tech aus dem Ausland zu verwenden.

Siemens in Deutschland an der Spitze

Wie schon in vielen Vorjahren war Siemens das deutsche Unternehmen mit den meisten Patent-Einreichungen, gefolgt von Bosch und BASF. Dabei sind die Innovationen von abgespaltenen Konzerntöchtern wie Siemens Energy noch gar nicht mit eingerechnet. Doch nicht nur große Konzerne oder Forschungseinrichtungen wie die Fraunhofer- oder die Max-Planck-Gesellschaft finden sich in der Statistik des EPA. Auch zahlreiche kleine und mittlere Firmen reichten eine Vielzahl von Patenten ein. Zahlen dazu, wie viele Patente am Ende auch erfolgreich sind, gibt es nicht.