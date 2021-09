Passende Schuhe für gesunde Füße: Nicht nur die Länge zählt

Wer Schuhe kauft, sollte sich unbedingt darum kümmern, dass sie gut passen. Alles andere schadet der Gesundheit.

Ein Gesunder Fuß benötigt Platz

Erste Regel beim Schuhkauf: Wer Schuhe kauft, sollte Zeit mitbringen. Denn das genaue Vermessen der Füße dauert. Die wenigstens Menschen kennen nämlich die genaue Länge ihrer Füße. Diese wird von der Ferse bis zur längsten Zehe in Zentimetern gemessen. Auch wenn jemand weiß, wie lang der Fuß ist, neigen die meisten Menschen dazu, zu kleine Schuhe zu kaufen.

Gerade bei spitzen Schuhen. Denn die Schuhhersteller rechnen für die Füße die Spitze für die Fußlänge nicht mit ein, diese sollte also leer bleiben, da sonst die Schuhe zu schmal sind. Ines Hackman vom Münchner Schuhgeschäft "Schritt für Schritt" sagt, nicht selten benötigt man eine Stunde, um wirklich einen passenden Schuh gefunden zu haben. Denn damit ein Fuß gesund bleibt, benötigt er vor allem eines: Platz.

Auf die Breite kommt es an

Dass der Fuß in der Breite ebenso Platz hat wie in der Länge ist wichtig, nur so kann er gesund bleiben. Darum sollte auch die Breite vermessen werden. Hackman führt in ihrem Laden einige Hersteller, die Schuhe in verschiedenen Breiten anbieten, darunter auch Barfuß-Schuhe. Diese Breite wird dann nicht in Zentimetern angegeben, sondern in Buchstaben. Dabei werden die Schuhe nach aufsteigenden Buchstaben immer breiter:

Weite E: für sehr schmale Füße, Weite F: für schmale bis normal breite Füße, Weite G: normal breite Füße, Weite H: für etwas breitere Füße, Weite I: für breite Füße

Passende Schuhe wichtig für Fuß, Knie und Hüfte

Dass Schuhe den Fuß nicht stören, ist aus gesundheitlichen Gründen wichtig. Bei zu engen Schuhen werden Nervenbahnen eingequetscht und das kann auf die Dauer schwerwiegende Folgen haben - ebenso wie zu weite Schuhe. Denn ist der Schuh zu groß, dann verkrampfen sich die Zehen, auch diese Anspannung hat auf die Dauer Folgen für die Zehen, aber auch für die Wadenmuskulatur.

Professor Markus Walther von der Schön Klinik in München Harlaching sieht als fußspezialisierter Orthopäde und Chirurg täglich die Auswirkungen von falschem Schuhwerk. Auch er rät daher dazu, seine Füße genau vermessen zu lassen.

Falscher Schuh führt zu chronischen Krankheiten

Nervenschmerzen an der Fußsohle können langfristig zu chronischen Erkrankungen führen, sagt Professor Walther. Ein zu breiter Fuß in einem zu engen Schuh, darin steigt der Druck unter dem Vorfuß, das heißt Vorfußschmerzen an den Sehnen, Gelenken und Muskeln entstehen. Auch wenn der Schuh zu schmal ist, hat das Auswirkungen auf die Gesundheit: Neben Fersenproblemen auch an der Fußsohle.

Nicht selten führt schlecht passendes Schuhwerk zu Fehlstellungen des Fußes, etwa an den Zehen, aber auch am Fußgewölbe. Denn kann die Fußsohle nicht richtig arbeiten, beeinflusst das auch, ob man einen Hohlfuß oder einen Flachfuß bekommt. Einen dritten wichtigen Eckpunkt bei der Fußvermessung erklärt Professor Walther: Die Fußhöhe. Denn auch der Wrist des Fußes ist unterschiedlich hoch. Wer beispielsweise schlecht in Schuhe hineinkommt, der hat sicherlich einen hohen Wrist. Auch das gehört beachtet, damit Sehnen und Nerven nicht gequetscht werden.

Füße beeinflussen Körper bis hinauf zur Halswirbelsäule

Damit die Muskeln der Fußsohle richtig arbeiten können, sollten sich die Zehen frei bewegen können. Der Stand der Füße und die Bewegung der Zehen haben eine große Auswirkung auf die Stellung der Knie und die Hüftmuskulatur, so der Facharzt. Am Ende sei es so: der beste Schuh kann die Natur nicht ersetzen - Barfußgehen ist am allerbesten für eine gesunde Fußmuskulatur. Dabei warnt Prof. Walther vor gängigen Schönheitsmustern, die einen schmalen kleinen Fuß propagieren. Denn: Je kräftiger die Muskulatur in der Fußsohle ist, desto weniger anfällig ist man für Fußprobleme. Je stärker die Muskulatur ist, desto dicker ist sie, desto größer ist der Fuß.

Zusammenfassend heißt das: Schuhkauf ist ein wesentlicher Punkt für gesunde Füße, dabei sollte man sich Zeit lassen und neben der Fußlänge auch die Breite seines Fußes kennen und zudem die Höhe.