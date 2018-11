Party vorbei? Experten sorgen sich um deutsche Wirtschaft

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein blickt mit Sorge auf die jüngsten Nachrichten zum Rückgang der Wirtschaftsleistung. Eine stagnierende Wirtschaft, also. Nüßlein sagt: Zwar stehe Deutschland weiterhin gut da, eine Rezession sei nicht in Sicht. Trotzdem warnt der Abgeordnete aus Neu-Ulm, Wirtschaftskrisen kämen selten mit Ansage: "Was mich mit Sorge erfüllt, sind die steigenden Sozialausgaben", sagt der Politiker aus der Regierungsfraktion. "Das beschränkt unsere Spielräume."

Hohe Sozialausgaben im Bundeshaushalt

Es geht ihm um den aktuellen Haushalt. Der ist kürzlich beschlossen worden. Kritik kam aus der Wirtschaft. Beispiel: Die Bundesregierung sieht vor, den Beitragssatz, das Eintrittsalter sowie das Rentenniveau über Jahre festzuschreiben. FDP-Wirtschaftsfachmann Karsten Klein kritisiert, die Bundesregierung ruhe sich auf dem Aufschwung aus. Der Haushalt zeige, die Planung sei zu kurzfristig, sagt der FDP-Abgeordnete aus Aschaffenburg. "Es war ja offensichtlich, dass die Große Koalition in einer Partystimmung war", sagt Klein mit Blick auf die sprudelnden Steuereinnahmen. "Man hat nicht an schlechtere Zeiten gedacht. Ganz im Gegenteil, auch die Investitionen sind nach unten gegangen."

Autobauer mit Problemen bei Abgastests

Im Sommerquartal hatte sich die Wirtschaftsleistung Deutschlands abgekühlt – wie schon seit fünf Jahren nicht mehr. Verantwortlich dafür: vor allem die Automobilindustrie. Die Hersteller haben enorme Probleme mit den jüngsten Abgastests. Deshalb produzieren die Hersteller wie der Ingolstädter Autobauer Audi teilweise auf Halde. Nur ein temporäres Problem, hoffen Ökonomen wie etwa die Wirtschaftsweisen. CSU-Politiker Georg Nüßlein fordert ein Umdenken. "Nur auf den Automobilen herumzuhacken und so zu tun als wäre es eine Industrie, die uns nichts angehe, ist falsch. Ich weiß, dass uns eine Automobilkrise in eine schwierige Situation bringen würde."

Internationale Handelskonflikte könnten sich bald auswirken

Hinzu kommt eine schwierige internationale Lage. Angefacht von US-Präsident Donald Trump befinden sich China und die USA im Handelskonflikt. Hohe Zölle gegen die deutschen Autobauer gehören mittlerweile zur Standardausstattung Trumps. Der Chefvolkswirt beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag, Volker Treier, befürchtet weitere Rückschläge kommen. Würden werden empfindliche Zölle kommen, sind die noch gar nicht eingepreist. "Der außenwirtschaftliche Gegenwind kann dann die Konjunktur im nächsten oder aber sicherlich im übernächsten Jahr empfindlich treffen."

Ähnliche Vorzeichen wie bei der Finanzmarktkrise 2008

Würde die Wirtschaft in Deutschland weiter stagnieren, könnte die Bundesregierung dank der schwarzen Null einigermaßen gut reagieren. Das Wort Rezession will auch niemand in den Mund nehmen. Unmittelbar vor dem Ausbruch der Finanzmarktkrise im Jahr 2008 sahen die Vorzeichen übrigens ähnlich aus: boomende Märkte, niedriger Leitzins, große Kauflaune. Keine Spur von Rezession.