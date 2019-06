Pariser Flugschau startet: Neuer Airbus-Langstreckenflieger?

Hier stellt die Luft- und Raumfahrtindustrie ihre neuesten Technologien vor: Von Flugzeugmotoren über Satelliten- und Navigationstechnik bis hin zu Waffensystemen. Die Flugschau in Le Bourget ist eine der größten und ältesten Luftfahrtmessen der Welt. Dieses Jahr stehen vor allem Airbus und Boeing im Fokus.

Flugschau in Paris als internationale Plattform

Die ersten Tage der Messe sind ausschließlich für Fachbesucher reserviert, dann erst öffnet die Veranstaltung ihre Tore auch für die breite Öffentlichkeit. Über einhundertfünfzig Flugzeuge werden hier präsentiert. Viele Aussteller wollen ihr Können in den täglichen Flugvorführungen unter Beweis stellen. Über die Jahre ist diese Messe zu einer der wichtigsten internationalen Plattformen der Branche geworden. Dieses Jahr wird eine Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich besonders interessant.

Deutschland und Frankreich arbeiten an Kampfflugzeug

Zur Eröffnung wird Frankreichs Präsident Emmanuel Macron werbewirksam mit einem Airbus-Jet einfliegen, um persönlich dabei zu sein, wenn Deutschlands Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und ihre französische Kollegin Florence Parly Aufträge zum Start des geplanten deutsch-französischen und später möglichst auch europäischen Luftkampfsystems unterzeichnen. 2040 soll das an den Start gehen und auch den Bau eines Kampfflugzeugs der Zukunft umfassen. Spanien wird in Le Bourget in die Vorstudien zu diesem System einsteigen.

Airbus plant Super-Langstreckenflieger

Was die zivile Luftfahrt angeht, so wird von Airbus eine neue Super-Langstreckenversion seines Erfolgsfliegers A321 erwartet. Damit würde der europäische Flugzeugbauer mit Zentrale im französischen Toulouse den Druck auf seinen Dauerrivalen Boeing deutlich erhöhen. Die Amerikaner wollen in diesem Segment ebenfalls schon länger ein eigenes Modell an den Start bringen. Nach den Abstürzen ihres Bestsellers 737 Max sind sie aber weit abgeschlagen.

Handelsstreit macht der Luftfahrtbranche Probleme

Nach einem schwachen Start in das Verkaufsjahr 2019 haben beide Fluggiganten deutlichen Nachholbedarf bei den Geschäftsabschlüssen. Doch auch, wenn Airbus aktuell die besseren Voraussetzungen hat: Angesichts von Handelsstreits und politischer Spannungen ist fraglich, ob die Auftragszahlen an die letzten Jahre heranreichen können.