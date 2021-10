Papiermangel bringt Verlage in Nöte

In der Corona-Pandemie ist vieles zur Mangelware geworden, zum Beispiel Altpapier. Das trifft vor allem Zeitungsverlage, die auf einen Teil ihrer gedruckten Auflagen demnächst wohl verzichten müssen. Der Grund: Papiermangel.

Preis für Altpapier extrem gestiegen

Denn eine Zeitung wird normalerweise aus Altpapier hergestellt und die Preise auf diesem Recyclingmarkt sind seit Jahresbeginn um etwa 70 Prozent gestiegen. Inzwischen herrscht sogar weltweit Papiermangel. Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger BDZV hält es deshalb für vorstellbar, dass in den nächsten Monaten nicht jede zusätzliche Beilage, die die Verlagsunternehmen gern veröffentlichen würden, auch wirklich produziert werden kann.

Auch der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter BVDA hält die Rohstoffversorgung aktuell für ein großes Thema in der Branche. Die Verlage seien unterschiedlich stark betroffen. Hauptgrund ist, dass Papierhersteller ihre Produktion angesichts der hohen Altpapier-Kosten gedrosselt haben. Altpapier ist der wichtigste Rohstoff für die Papierindustrie. Es macht im Schnitt fast 80 Prozent des fertigen Papiers aus.

Herstellung könnte sich nicht mehr rechnen

Manche Zeitungen bestehen sogar zu mehr als 100 Prozent aus Altpapier, weil bei dessen Aufbereitung Papierfasern verloren gehen. Genau dieses Altpapier wird in jüngster Zeit aber immer teurer. Bei einer starken Preisverschiebung kann es daher sein, dass sich die Herstellung nicht mehr rechnet und das Angebot deutlich unter die Nachfrage fällt. Das scheint derzeit der Fall zu sein. Der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter rechnet sogar damit, dass sich die Kostensteigerung bei den Rohstoffen "längerfristig auch im Preis des Produkts niederschlagen wird."

Klopapier wird teurer

Auch Hygieneartikel wie Küchen- und Toilettenpapier sollen sich in diesem Winter um fünf bis zehn Prozent verteuern. Wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" zuerst berichtet hat, will der schwedische Konzern Essity, zu dem die Marken Zewa und Tempo gehören, einen Aufschlag von mindestens fünf Prozent durchsetzen. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Handel dies an die Kunden weitergeben würde.

Grund für den geplanten Aufschlag seien steigende Kosten für Energie und Fracht und die starke Nachfrage nach Altpapier. Laut Statistischem Bundesamt lag der Durchschnittspreis für eine Rolle Klopapier im Sommer 2021 etwa auf demselben Niveau wie im Winter 2020, also vor Beginn der Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr hatten zeitweise aus Furcht vor Lieferengpässen viele Deutsche Klopapier gehortet. Vor Lieferengpässen müsse man in diesem Winter aber keine Angst haben. Die Rohstoffe sind verfügbar und die Fabriken laufen weiter, betont der Essity-Chef, Magnus Groth.