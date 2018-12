Papierfabrik Gmund: Zwischen Umweltschutz und Wettbewerb

Es könnte für die Papierfabrik Gmund kaum einen malerischeren Standort geben. Die werkseigenen Turbinen werden angetrieben durch das kristallklare Wasser der Mangfall im Tegernseer Tal.

Seit 1829 vereint die Fabrik Handwerk und Ökologie. Auch fast 200 Jahre später steht das Thema Nachhaltigkeit ganz oben auf der Firmenagenda. Der Zellstoff stammt aus Skandinavien, Portugal und Kanada und ist durchweg FSC-zertifiziert, also aus nachhaltig bewirtschafteten Plantagen.

Papier für Hollywood

Rund 100.000 verschiedene Papiervarianten produziert das Unternehmen. Drei Viertel der Produktion gehen in den Export, unter anderem in die USA. Fünf Jahre lang kamen die Umschläge bei der Oscar-Verleihung aus dem Tegernseer Tal. "Wir haben damals die berühmten goldenen geliefert, einfach, weil unsere tatsächlich am schönsten unter den Scheinwerfern geleuchtet haben. Das wurde tatsächlich danach ausgewählt", sagt Firmeninhaber Florian Kohler.