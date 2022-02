Pannenstatistik des ADAC: E-Autos immer häufiger betroffen

Im vergangenen Jahr wurden die Pannenhelfer des ADAC wegen havarierten Elektroautos mehr als 25.000-mal gerufen. Das sind nahezu drei mal so viele Einsätze wie im Vorjahr, damals waren es mehr als 9.000. Das hat in erster Linie zwei Gründe: Zum einen sind mittlerweile mehr Elektroautos auf den Straßen unterwegs, zum anderen kommen einige dieser Modelle mittlerweile in ein Alter, in dem - wie bei den Modellen mit Verbrennungsmotor auch - die Pannenhäufigkeit steigt.

Batterie als Pannenursache Nummer eins

Und auch die Pannenursache ist meist die gleiche. Am Häufigsten ist laut ADAC die Batterie betroffen, und das schon seit vielen Jahren. "Früher war es so, dass Batterie und Auto ungefähr eine gleiche Halbwertszeit hatten und heute muss man sagen, dass so eine Batterie die ersten Ausfälle nach ungefähr sechs Jahren hat", sagt Katharina Luca, vom ADAC. Das Durchschnittsalter der Havarien-Fahrzeuge liege allerdings bei zwölf. Außerdem sei es so, dass in den Fahrzeugen immer mehr Verbraucher verbaut sind, die natürlich auch zu Lasten der Batterien gingen. Außerdem würden die Fahrzeuge immer schwerer und damit die Batterien immer größer, so Luca.

Das Problem hierbei: Auf kurzen Strecken lädt die größere Batterie nicht immer voll auf. Wer also häufig Kurzstrecke fährt, kann hier eher Schwierigkeiten bekommen. Insgesamt hat knapp jeder zweite Einsatz der ADAC-Pannenhelfer mit der Batterie zu tun.