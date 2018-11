Panne von Merkel-Flieger: Flugbereitschaft in schlechtem Zustand

Sie sind so etwas wie die fliegende Visitenkarte der Bundesrepublik Deutschland: Die Jets der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Flaggschiff ist die "Konrad Adenauer" - das Flugzeug, bei dem es am Donnerstagabend während des Merkel-Flugs zum G20-Gipfel zu einem folgenschweren Ausfall der Funksysteme kam. Der Pilot sendete daraufhin einen Notfall-Code und kehrte nach Köln zurück.

Laut Flugbereitschaft fiel ein einzelnes Bauteil an dem Flugzeug aus, was die Panne verursachte. Dabei handele es sich um eine elektronische Verteilerbox. "Das war ein klassischer Ausfall eines Bauteils, wie es heute jederzeit passieren kann", sagte Oberst Guido Henrich, Kommandeur der Flugbereitschaft der Luftwaffe. Inzwischen sei das Problem behoben.

"Konrad Adenauer" ist ein älterer Airbus

Die "Konrad Adenauer" ist ein Airbus A340-300, den Berlin gebraucht angekauft hatte. Zuvor war die viermotorige Maschine mehr als zehn Jahre für die Lufthansa geflogen, bevor sie dann aufwendig für den Regierungseinsatz umgebaut wurde.

Grundsätzlich gilt die Flotte der Bundesregierung im internationalen Vergleich als relativ alt und damit anfällig für technische Probleme. So musste etwa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erst Mitte dieses Monats bei einer Afrikareise am Boden bleiben, weil Techniker ein Hydraulik-Problem am Flugzeug entdeckt hatten.