P&R-Gläubiger müssen nach Milliardenbetrug weiter warten

Es ist einer der größten Fälle von Wirtschaftskriminalität in der deutschen Geschichte: Über Jahrzehnte hat die P&R-Gruppe Anleger mit Investitionen in Frachtcontainer gelockt. Lange gingen die Geschäfte gut – doch im März 2018 meldeten die deutschen P&R Gesellschaften überraschend Insolvenz an.

Im Verlauf des Insolvenzverfahren stellte sich dann heraus, dass von rund 1,6 Millionen Containern, die eigentlich vorhanden sein müssten, nur rund 628.000 existieren.

Viele P&R-Anleger bangen um ihre Altersvorsorge

Insgesamt geht es um rund 3,5 Milliarden Euro von 54.000 geprellten P&R-Anlegern. Die meisten von ihnen sind bereits in fortgeschrittenem Alter. Mehr als 2.500 Gläubiger erschienen heute zur Gläubigerversammlung in der Olympiahalle in München. Ursprünglich hatten sich mehr als 4.000 angemeldet, mehrere tausend ließen sich anwaltlich vertreten.

Auf dem Weg zur Gläubigerversammlung zeigten sich viele gegenüber dem BR erschüttert. "Wir haben eine Wohnung, die wir verkaufen müssen. Die bringt genug Geld, Gott sei Dank, sonst hätten wir wirklich nichts", erzählte eine Anlegerin.

Einige haben fast ihre gesamten Ersparnisse in das Geschäft mit der Vermietung von Containern gesteckt. Über Jahrzehnte kannten und vertrauten sie dem Unternehmen aus Grünwald bei München. P&R habe stets pünktlich und verlässlich gezahlt. Zuletzt sei eine Rendite von vier bis fünf Prozent erzielt worden. In sehr guten Zeiten sollen sogar zehn Prozent gezahlt worden sein. Doch nun stehen viele vor den Trümmern ihrer Altersvorsorge.