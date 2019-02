P&R-Betrugsskandal: Die Geschichte des Milliardenschwindels

Ende des P&R-Verfahrens noch offen

Im Moment ist nicht absehbar, wann die Insolvenzverwalter das Verfahren abschließen kann. Es sei aufgrund seiner Größe viel zu komplex, heißt es aus dem Umfeld des Verwalters. Viele rechtliche Fragen seien noch zu lösen. Auch deswegen sei es so schwierig, die Ansprüche zu klären, weil die Dimensionen so gigantisch sind: Dem P&R-Gründer Heinz Roth wirft die Staatsanwaltschaft in 418 Fällen gewerbsmäßigen Betrug in Höhe von 18 Millionen Euro vor. Das ist nur ein geringer Teil der über 50 000 Betroffenen und nur ein kleiner Teil der höchstmöglichen Schadenssumme von 3,5 Milliarden Euro.

Insolvenzverwalter: "Nicht mit eigenen Anwälten klagen!"

Laut einem Gutachten der P&R-Insolvenzverwalter beträgt Roths Vermögen bis zu 13 Millionen Euro. Der Firmengründer hat aber die Kontrolle über sein Vermögen verloren, seit Dezember haben darauf nur noch die Insolvenzverwalter Zugriff. Einen Teil der Anlagen könnte man retten, indem das Vermietgeschäft weiter läuft und die Container dann verkauft werden. Eine erste Abschlagszahlung an die Investoren ist für 2020 vorgesehen. Er bat alle Gläubiger darum, das Verfahren nicht dadurch zu stören, indem sie mit eigenen Anwälten versuchen, an ihr Geld zu kommen.

Schweizer P&R-Gesellschaft gibt Investoren Hoffnung

Die Schweizer Gesellschaft der P&R, die im Kanton Zug die Containervermietung und -verwaltung betreibt, rechnet in ihrem Businessplan bis Ende 2021 mit Einnahmen von rund 560 Millionen Euro. Wie viel von diesem Geld tatsächlich an die deutschen Kunden fließen kann und wird, kann der Insolvenzverwalter noch nicht vorhersagen.