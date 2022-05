Palmöl: Überall drin - doch bald knapp?

In den vergangenen Monaten sind viele Lebensmittel deutlich teurer geworden - nun droht eine weitere Verknappung: Indonesien hat vergangene Woche einen teilweisen Exportstopp von Palmöl verhängt. Damit solle die Versorgung der eigenen Bevölkerung gesichert werden, begründete Staatspräsident Joko Widodo den Schritt, der weitreichende Folgen haben könnte.

Denn egal ob Fertigpizza, Schokolade, Pflanzenfett oder Kekse: In der Lebensmittel-Industrie gilt Palmöl als eine Art Alleskönner. Auch in Kosmetika wie Seifen oder Shampoo ist es ein wichtiger Bestandteil, dort dient es unter anderem als pflanzlicher Weichmacher. Experten schätzen, dass nahezu jedes zweite Produkt in deutschen Supermärkten in irgendeiner Form Palmöl enthält. Und nicht zuletzt wird es in der Energie-Branche verwendet, zum Beispiel als Beimischung zu Kraftstoffen.

Palmöl ist ein vielseitig einsetzbar und billig

Aus Sicht der Industrie hat das Öl, das aus der Frucht der Ölpalme Elaeis guineensis gewonnen wird mehrere Vorteile: Es ist extrem vielseitig, und es war bisher auf dem Weltmarkt billiger als zum Beispiel Raps- oder Sojaöl. Deswegen avancierte es in den vergangenen Jahrzehnten auch zum weltweit beliebtesten Pflanzenöl.

Gleichzeitig hat sich die Produktion seit der Jahrtausendwende nahezu verdreifacht, auf zuletzt etwa 75 Millionen Tonnen pro Jahr. Das bliebt allerdings nicht ohne ökologische Folgen. Umweltschutzorganisationen kritisieren seit Jahren, dass für die Palm-Plantagen riesige Urwaldflächen gerodet wurden und werden.

Wegen Ukraine-Krieg: Globale Öl-Krise auf dem Lebensmittelmarkt

Die Verknappung des Palmöls kommt in einer Zeit, in der die Weltmarktpreise für Pflanzenöle ohnehin schon deutlich gestiegen sind. So ist mit der Ukraine der weltweit wichtigste Produzent von Sonnenblumenöl teilweise ausgefallen. Selbst im reichen Deutschland führte dies zu Hamsterkäufen.

Und auch bei anderen wichtigen Öl-Sorten drohen Knappheit und Preissteigerungen, nachdem Dürren und Extremwetter in großen Anbau-Ländern wie Brasilien und Kanada die Raps- und Soja-Ernten bedrohen.

Folgen für deutsche Verbraucher bei Palmöl noch schwer abschätzbar

Der teilweise Exportstopp Indonesiens für Palmöl ist deshalb für viele Branchen ein Problem. Das Land ist mit Abstand der größte Produzent, gefolgt von seinem Nachbarn Malaysia. Wie stark zum Beispiel europäische und deutsche Lebensmittel-Produzenten unter der Verknappung leiden werden ist noch offen.

Bei Ferrero, dem Hersteller von Nutella hieß es zuletzt, es sei noch zu früh, um die Folgen abschließend zu bewerten. Außerdem beziehe der Konzern den größten Teil seines Palmöls aus Malaysia. Allerdings gilt es als sicher, dass Malaysia den Wegfall indonesischer Exporte bei weitem nicht ausgleichen kann.