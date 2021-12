Paketzusteller unter Druck: Rekord-Zustellungen vor Weihnachten

In den Verteilzentren rasen die Pakete über die Förderbänder. Im Sekundentakt kippen sie in die Sortierkästen. Die Zusteller stapeln ihre tägliche Ration an Paketen in die Lieferautos. Die Vorweihnachtszeit – schon immer die Hochsaison für Paketdienste. Der Trend ging schon ohne Pandemiebedingungen hin zur Online-Bestellung, mit den verschärften Kontaktregeln im Handel wird dieser noch verstärkt. Vor Weihnachten hat das Geschäft noch einmal ordentlich zugelegt.

Bis zu elf Millionen Pakete am Tag

5,9 Millionen Pakete transportiert der Branchenführer DHL in Deutschalnd an einem Tag in der Vorweihnachtszeit. "Das ist das, was wir früher zur Weihnachtszeit gebracht haben", erklärt Pressesprecherin Jasmin Derflinger. "Jetzt kann es sein, dass wir bis zu elf Millionen Pakete an einem Tag transportieren."

Kontaktlose Übergabe wegen höherem Infektionsrisiko

Bei dieser Flut an Paketen hat der Zusteller, der von Haus zu Haus geht, ein größeres Infektionsrisiko. Genauso wie seine Kunden. Deswegen gelten hier neue Regeln, erklärt die Pressesprecherin. "Um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gut wir können zu schützen, haben wir die kontaktlose Übergabe eingeführt. Das heißt, nicht mehr der Empfänger unterschreibt bei der Übernahme des Pakets, sondern das macht der Zusteller selbst und kann es dann einfach abstellen, so dass wir da die Kontakte minimieren können."

Pakete werden gestohlen – aber eher Gelegenheitsdelikte

Bei diesem zunehmenden Aufkommen von Paketen nimmt auch die Anzahl der Päckchen zu, die entwendet oder gestohlen werden. In Erlangen sind beispielsweise Paketdiebstähle zur Anzeige gebracht worden. Die Polizei geht aber nicht von einem gezielten Vorgehen der Täter aus, erklärt Pressesprecherin Mirjam Werner vom Polizeipräsidium Mittelfranken. "Oft ist es eben ein Zufallsprodukt. Pakete werden entdeckt, weil sie vor einem Haus abgelegt waren und von dort werden sie entwendet."

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, dass Pakete am besten persönlich entgegen genommen werden oder dass man die Nachbarn bittet, dieses Paket entgegenzunehmen. Auch das Angebot, mit dem Lieferdienst vorab einen Ablageort auszumachen, ist eine Möglichkeit. Doch dieser sollte weise gewählt sein, so die Polizeisprecherin. Er sollte zum Beispiel nicht von der Straße aus einsehbar sein.

Im Zweifel muss der Verkäufer erneut liefern

Auch bei der Verbraucherzentrale gehen vermehrt Beschwerden über nicht angekommene Pakete ein – obwohl diese laut Zusteller geliefert wurden. In diesem Fall rät Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern, schnell zu handeln. "Der Käufer, der auf das Paket wartet, hat eigentlich den Vertrag mit demjenigen, der es verschickt hat. Und da muss man schauen: Wie sind die Lieferbedingungen? Was ist abgesprochen worden? Wie soll die Übergabe geregelt sein? Im Zweifelsfall muss dann der Verkäufer nochmal liefern."

Der Verkäufer müsse dann sehen, wie er seine Rechte dem Transportunternehmen gegenüber geltend machen können. Die Zustellfirmen bieten verschiedene Services an, um die Übergabe vorab schon besser abzusprechen – oder individuelle Ablageorte auszumachen.

Mehr Personal für die Paketflut

Polizei und Verbraucherschützer raten dazu, diese auch gezielt in Anspruch zu nehmen. Um die ansteigende Flut an Paketen vor Weihnachten überhaupt zu stemmen, haben die Zusteller zusätzliches Personal angestellt, zum Teil als Saisonkräfte, zum Teil auch fest. Denn auch die Handelsverbände rechnen nicht damit, dass sich das Online-Geschäft nach der Pandemie wieder komplett zurück in die Läden verlagern wird.