Pakete schneller am Ziel? Deutsche Post will digitaler werden

Die Aussichten des global operierenden Unternehmens Deutsche Post DHL haben sich in der Vergangenheit etwas eingetrübt. Unter anderem wegen der allgemeinen Konjunkturschwäche und der Handelsstreitigkeiten. Zwar sieht sich der Bonner Konzern weiter auf Wachstumskurs, doch er steht vor großen Herausforderungen – die Branche ist im Umbruch.

Harter Wettbewerb und schrumpfendes Briefgeschäft

Die Deutsche Post muss sich umorientieren und will digitaler werden. Denn das Briefgeschäft schrumpft und der Konkurrenzkampf in der Paketbranche nimmt zu. Auch deshalb haben alle Firmen der Branche ihre Probleme mit dem Arbeitsmarkt: Fahrerinnen und Fahrer werden händeringend gesucht. Zudem nimmt der Großkunde Amazon inzwischen die Zustellung auch in die eigene Hand, teilweise mit eigenen Fahrern.

Deutsche Post setzt auf Paketgeschäft

Das Paketgeschäft bleibt aber Wachstumstreiber wegen des boomenden Online-Handels und die Deutsche Post setzt weiterhin auf das Segment. Doch auch hier mischen Wettbewerber wie Hermes und DPD kräftig mit. Sehr profitabel bleibt für die Deutsche Post das sogenannte Expressgeschäft. Das nutzen vor allem Firmenkunden für den schnellen Versand von Dokumenten, die besonders schnell von A nach B kommen müssen.

Fokus auf Automatisierung und Big Data

Um digitaler zu werden, hat die Deutsche Post ein Milliardenpaket geschnürt: Bis 2025 will sie rund zwei Milliarden Euro ausgeben. Es geht um die digitale Transformation. Die Ausgaben sollen vor allem in neue Technik und bessere Datenauswertung fließen.

Durch automatisierte Abläufe soll die Arbeit effizienter werden, Routen werden verbessert. Zudem will die Firma verstärkt auf Roboter setzen.

"Technologie wird unsere Effizienz verbessern." Deutsche Post-Konzernchef Frank Appel

Deutsche Post-Chef Frank Appel will Gewinn steigern

Laut der Deutschen Post soll das Betriebsergebnis auf mindestens 5,3 Milliarden Euro steigen. Unklar ist aber, ob die Deutsche Post überhaupt das 5-Milliarden-Ziel für das Geschäftsjahr 2020 einhält. Analysten haben daran Zweifel, der Vorstand geht aber weiter davon aus.