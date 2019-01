Paketdienste erhöhen die Preise

Wer in einer Filiale der Deutschen Post DHL ein Paket bis fünf Kilogramm aufgeben will, zahlt jetzt rund sieben Euro und fünfzig Cent. Das sind fünfzig Cent mehr als vor dem Jahreswechsel. Die Portoerhöhung gilt aber nur für die Kunden, die die Pakete in einer Filiale aufgeben wollen.

Pakete online frankieren kommt billiger

Daneben besteht die Möglichkeit, bei der Post Pakete bis fünf Kilogramm online zu frankieren: Am eigenen Computer kann die Marke bezahlt und dann zuhause oder in der Filiale ausgedruckt werden. In diesem Fall ändert sich nichts - hier bleibt der Preis gleich bei rund sechs Euro.

Der Preisdruck auf die Post und ihre Konkurrenz steigt

Aber nicht nur die Deutsche Post dreht an der Preisschraube, sondern auch die Konkurrenz. Bei dem Paketdienst DPD werden bald je nach Paketgröße fünf bis zehn Prozent mehr verlangt, wie ein Sprecher dem Bayerischen Rundfunk bestätigt hat. Bei Hermes ist die Rede davon, dass sich wohl mittelfristig etwas ändern wird. Die gestiegenen Transportkosten machen den Paketdiensten zu schaffen.