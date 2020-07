Paddler-Paradies Inn: Flusswandern auf historischen Wegen

Der Inn schiebt sich nur bei Hochwasser trüb und aufgewühlt durch die Stadt Rosenheim. Dann sieht man dem Fluss an, dass es am Alpenrand in letzter Zeit Gewitter gegeben hat.

Für gemütliche Paddel-Touren ist der Inn an solchen Hochwasser-Tagen nicht geeignet. Für die Wildwasser-Fahrer des Rosenheimer Kajak-Klubs dagegen ist er ein ideales Trainingsrevier, erklärt Bodo Kuschinsky vom Kajak-Klub. Der Inn habe "ein bisschen mehr Wucht und mehr Zug drauf und für die Leute macht es gerade erst Spaß, wenn ein bisschen was los ist".

In kleinen Gruppen trainieren hier um die 80 Wildwasser-Fans. Der eine oder andere Leistungsträger mischt sogar erfolgreich bei nationalen Wettbewerben mit.

Simssee als ruhiger Paddelausflug

Ruhiger geht es am nahe gelegene Simssee zu, aus dem die Sims in den Inn fließt. Der See hat gerade kein Hochwasser und bietet damit perfekte Bedingungen für "Genuss-Paddler", wie Rainer Bachmaier sagt, der eine Kanu- und Kajak-Schule am See betreibt.

Rund um Rosenheim gebe es viele schöne Paddel-Möglichkeiten: Der Chiemsee, der Simssee und der Inn böten tolle Ausflüge für Kanu- oder Kajakfahrer. "Am Inn macht es natürlich riesig Spaß für uns zum Paddeln, da hat man auch lange Strecken", sagt Rainer Bachmaier. Zum Beispiel hat er für eine Gruppe eine Biergartentour entlang des Simssees organisiert - Paddeln als Zeitvertreib und modernes Hobby.

Bei Rosenheim: Historische Spuren der alten Transportwege

Historischer geht es am Inn-Flussufer in Rosenheim zu. Dort steht das Modell eines Schiffzugs. Solche Boote, sogenannte Plätten, wurden vom Ufer aus von Pferden gezogen. So transportierten sie vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert Waren auf dem Inn.

Das Inn-Museum Rosenheim hat eine große Plätte aus dem 19. Jahrhundert restauriert, auf der früher Zement flussabwärts verschifft wurde. Nachdem es kaum Straßen gab, bot der Fluss die beste Möglichkeit, Waren, Lebensmittel, Getreide, Wein und Öl von Südtirol durch Bayern und bis nach Wien zu transportieren, erklärt Horst Barnikel vom Inn-Museum Rosenheim. Dies dauerte etwa 14 Tage flussabwärts und etwas sechs bis acht Wochen flussaufwärts, je nachdem wie hoch der Wasserstand war.

"Es war eine schwere Arbeit", sagt Horst Barnikel. Etwa 30 bis 40 Mann waren im Pferdezug und auf den Schiffen im Einsatz. "Es gab natürlich immer wieder Opfer. Ertrunkene, die diesen Wassermassen zum Opfer gefallen sind", sagt der Historiker.

Nußdorf: Absicherung durch Bruderschaften

Den Inn-Schiffleuten und den sogenannten Samern, die den Transport zwischen Fluss und Hinterland übernahmen, war stets bewusst, dass sie ihre lukrativen Handelsgeschäfte im schlimmsten Fall mit dem Tod bezahlen mussten. Deshalb sicherten sie sich in Bruderschaften oder Vereinen ab, wie in Nußdorf am Inn, wo 1635 ein Schiffleutverein gegründet wurde.

"Was früher der Inn war, sind heute die Autobahnen", erklärt Johann Dettendorfer vom Schiffleutverein Nußdorf am Inn. Für die Gemeinden entlang des Inns bedeutet der Fluss Arbeitsplätze. Viele verdienten ihr Geld auf den Schiffen, als Samer oder als Knecht. "Bei Unglücken, Krankheiten oder ähnlichem hat man sich gegenseitig unterstützt", sagt Dettendorfer.

Eine lange Tradition der Schifffahrt auf dem Inn

Noch heute hat der Schiffleutverein Nußdorf 500 Mitglieder, bei 2.500 Einwohnern. Und es gibt Schiffleut-Familien, die nach wie vor Waren transportieren - wie die Dettendorfers. Direkt am Inn ist der Hauptsitz der internationalen Spedition mit 13 Standorten und rund 650 Mitarbeitern.

Die Firma hat eine lange Geschichte. "Der erste Transport, den wir nachvollziehen können, hat 1166 stattgefunden", sagt Georg Dettendorfer. Damals haben seine Vorfahren Südtiroler Wein ans Kloster Baumburg geliefert. Anschließend bauten die Dettendorfers das Geschäft aus mit weiteren Transporten als Inn-Schiffer oder als Samer. Im Jahr 1825 ist die jetzige Firma in die Gewerberolle eingetragen worden. "Seitdem hat unsere Firma eine kontinuierliche Entwicklung genommen", sagt Georg Dettendorfer.

Die über Generationen gewachsenen Kontakte und Handelsverbindungen haben die Dettendorfers auch genutzt, nachdem die Inn-Schifffahrt überflüssig geworden war. Im Jahr 1895 gingen sie den Schritt vom Wasser zum Land und die Ware wurde nicht mehr über den Fluss, sondern auf Schienen transportiert. Im Jahr 1929 wurde der erste Lkw in Betrieb genommen. Mittlerweile fahren mehr als 400 Lastwagen für die Spedition und die Transporte laufen in erster Linie über die Autobahn.

Früher Geschäft, heute Erholung

Die Schiffzüge auf dem Fluss sind Geschichte. Heute treiben die Leute auf den Gewässern im Inntal Sport und suchen Erholung.

Die Paddel-Gruppe auf dem Simssee ist mittlerweile schon gut vorangekommen. Etwa eine Stunde lang ist sie über das Gewässer gefahren, das von artenreichen Moor- und Schilfzonen umgeben ist. "Auf dem Wasser unterwegs zu sein, die Ruhe am Wasser zu haben und den Blick in den Berge - das ist das Schönste", findet Teilnehmerin Uta Karkuth.

Ein paar Paddelschläge weiter wartet in Krottenmühl am Nordufer des Simssee der versprochene Biergarten mit Badesteg, zur Abkühlung von innen und von außen. Wenn nach der Einkehr die Puste zum Weiterpaddeln ausreicht, dann hat der größte See im Landkreis Rosenheim sogar noch drei andere Biergärten zu bieten.