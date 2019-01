Oxfam-Bericht: Kluft zwischen Arm und Reich nimmt weiter zu

Die Kluft zwischen Arm und Reich hat im vergangenen Jahr gefährlich zugenommen, so steht es im Bericht von Oxfam. Das Vermögen der Milliardäre sei um durchschnittlich 2,5 Milliarden US-Dollar pro Tag gestiegen, ein Plus von zwölf Prozent zum Vorjahr. Indes habe die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung elf Prozent 500 Millionen Dollar je Tag verloren. Auch in Deutschland habe sich die Lage nicht verbessert. Helfen könne hierzulande nur eine Anhebung des Mindestlohns notwendig.

Weniger Menschen in extremer Armut

Dennoch sieht auch Oxfam insgesamt eine positive Entwicklung. So habe sich Zahl der Menschen in extremer Armut zwischen 1990 und 2010 halbiert und nehme weiter ab. Allerdings lebe fast die Hälfte der Weltbevölkerung auch jetzt noch von maximal 5 Dollar 50 pro Tag. Und viele Menschen drohen - etwa bei Krankheit - in extreme Armut zu fallen, weil sie Behandlungen oder Medikamente nicht bezahlen könnten.

Besonders Frauen und Mädchen von sozialer Ungleichheit bedroht

Weltweit seien besonders Frauen und Mädchen von sozialer Ungleichheit bedroht, so warnen die Oxfam-Experten. So besäßen Männer im globalen Durchschnitt 50 Prozent mehr Vermögen als Frauen. Zudem hätten Frauen wegen unbezahlter Arbeit wie Pflege von Angehörigen oder der Erziehung der Kinder oft weniger Zeit, sich politisch zu betätigen. Das verstärke ihre Benachteiligung und zementiere ein Wirtschaftssystem, das von Männern für Männer gemacht sei.

Mehr Bildung, um Armut zu verhindern

Oxfam forderte die Staatengemeinschaft zu höheren Investitionen in Bildung auf und warnte davor, dass die Schere zwischen Arm und Reich die Spaltung in der Gesellschaft verstärke. Die wachsende soziale Ungleichheit sei Nährboden für gefährliche Entwicklungen wie Rechtspopulismus und aggressiven Nationalismus.