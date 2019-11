Outlet-Center: Einkaufserlebnis wichtiger als Schnäppchen

Mit dem Versprechen von Preisnachlässen von bis zu 70 Prozent locken Outlet-Center Kunden an. Sie machen damit dem stationären Handel in den Innenstädten massiv Konkurrenz. Das funktioniert aber nicht nur über den Preis, sondern vor allem auch über das Einkaufserlebnis. Denn oft sind die Preise gar nicht so außergewöhnlich wie angepriesen.

"Jedes Produkt, das sie rabattiert im Outlet-Center bekommen, werden sie zum selben Preis, wenn nicht sogar günstiger, online bekommen. Sie werden es aber auch im stationären Handel in der Innenstadt zu mindestens demselben Preis bekommen." Joachim Will, Unternehmensberatung Ecostra

Doch beim Besuch eines Outlet-Centers gehe es nicht nur um Schnäppchen, so Will. Viele Verbraucher sehen den Besuch als Tagesausflug mit Einkaufserlebnis. Das nutzen einige Markenhersteller aus. Sie bieten nicht nur übrig gebliebene Ware an, sondern stellen Artikel eigens für ihre Outlet-Shops her - manchmal auch in schlechterer Qualität. Der Handelsexperte warnt deshalb die Firmen.

"Man betrügt nicht nur den Verbraucher, sondern man schädigt auch die eigenen Marken." Joachim Will, Unternehmensberatung Ecostra

Dem Kunden bleibt letztlich nur: genau hinschauen und vergleichen.