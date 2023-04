Ostergeschäft: So stabil ist der Einzelhandel in der Krise

Ein "normales" Ostergeschäft – bewertet es auf Nachfrage der Handelsverband Bayern. Dort rechnet man mit einem Umsatz von rund 350 Millionen Euro – 2019 vor der Pandemie waren es sogar etwas weniger. Allerdings bei niedrigeren Preisen. Die Inflation treibt den Umsatz nach oben. Aber sie führt nicht dazu, dass die Osterkörbchen heuer spärlicher bestückt werden. Rund 40 Euro pro Kopf investieren die Kundinnen und Kunden in das für den Einzelhandel zweitwichtigste Fest.

Wo Ostern das Weihnachtsfest überflügelt

Viel Geld fließt in diesem Jahr wieder in Lebensmittel. Schon in den Corona-Jahren 2020 und 21 zählte der Lebensmittelbereich zu den Gewinnern. Im Lockdown, als die Wirtschaften und Restaurants geschlossen waren, musste das Festessen zu Hause zubereitet werden – der Einkaufszettel war entsprechend lang. Nun pünktlich zu Ostern enden die letzten staatlichen Vorgaben.

Auch Blumen oder Osterdekoration sind in diesem Jahr gefragt. Das Geschäft macht laut Verband vor allem der stationäre Handel. Den Kindern bringt der Osterhase auch schon einmal ein Spielzeug mit.

Teure Schmuckstücke oder IT-Technik werden selten verschenkt. Deutlich seltener als zu Weihnachten – das Fest der Geschenke und der weitaus höheren Umsatzzahlen. Das betont Bernd Ohlmann, Sprecher des Handelsverbands. Nur im Schokoladenbereich habe Ostern Weihnachten überflügelt, so Ohlmann: "Zu Ostern werden auch in Bayern mehr Schokohasen verkauft, als an Weihnachten die Weihnachtsmänner. Und das wird vermutlich auch in diesem Jahr wieder so sein."