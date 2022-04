Oster-Reisewelle: Geduld an den Flughäfen nötig

Es ist die erste große Reisewelle seit dem Ende der Corona-Lockdowns. Mit dem Start der Osterferien erwarten die bayerischen Flughäfen einen Ansturm von Passagieren – von mehreren Hunderttausend ist die Rede. Die Flughafenbetreiber warnen deshalb vor möglicherweise langen Wartezeiten. Reisende sollten sich gut vorbereiten, um Zeit zu sparen.

Wenn möglich online einchecken

Schon am Freitag rechnen Flughäfen und Airlines mit einem Andrang wie in Vor-Corona-Zeiten. Sie empfehlen deshalb dringend, online einzuchecken, um Wartezeiten an den Schaltern vor Ort zu vermeiden.

Außerdem müssen für viele Reiseziele nach wie vor Dokumente wie Impf- oder Testnachweise kontrolliert werden, was zusätzliche Zeit kostet. Der Münchener Flughafen fordert Reisende deswegen auf, einen entsprechenden Zeitpuffer einzuplanen. Das rät auch die Lufthansa. Nach Möglichkeit sollen Passagiere Check-In und Gepäckaufgabe schon am Vorabend des Fluges erledigen.

Viele Flughafen-Mitarbeiter in Corona-Zeit gegangen

Offen ist, wie schnell und pünktlich das alles tatsächlich funktioniert, da sich in der Corona-Zeit gerade in eher niedrig bezahlten Tätigkeiten wie der Gepäckverladung viele Beschäftigte neue Jobs gesucht haben. Nach Schätzung des Flughafenverbandes ADV haben Bodenverkehrsdienste und Sicherheitskontrollen deshalb zurzeit rund 20 Prozent zu wenig Mitarbeiter.

Dazu kommt, dass auch den Fluggesellschaften die derzeit hohen Infektionszahlen in der Belegschaft zu schaffen machen. An Bord von Flugzeugen ab und nach Deutschland gilt außerdem nach wie vor eine Maskenpflicht.

Berliner Flughafen: Personaldecke "nicht komfortabel"

Aber auch an anderen deutschen Flughäfen rechnet man mit Herausforderungen, beispielsweise am Hauptstadtflughafen BER. "Grundsätzlich ist die Personaldecke bei vielen Partnern zum Osterreiseverkehr ausreichend, aber nicht komfortabel", so BER-Chefin Aletta. "Das war zum Jahresbeginn von Januar bis März noch in Ordnung. Aber für diese Spitzen, die wir jetzt erwarten, kann an neuralgischen Punkten des Flughafens wie bei den Bodenverkehrsdiensten und bei der Sicherheit der Puffer beim Personal fehlen." Vor allem unvorhergesehene Corona-Erkrankungen könnten dann zum Problem werden.

Rund eine Million Fluggäste erwarten die BER-Betreiber während der gut zweiwöchigen Osterferien. Die verkehrsreichsten Tage seien dabei dieser Freitag sowie der Sonntag vor Schulbeginn am 24. April. An beiden Tagen rechnet der Flughafen mit jeweils rund 70.000 Passagieren. Für die übrigen Ferientage gehen die Betreiber von 50.000 bis 65.000 Reisenden am Tag aus.

Frankfurt: Bis zu 170.000 Flugpassagiere an einem Tag

Auch Frankfurt hatte schon in der vergangenen Woche vor Engpässen gewarnt und dazu geraten, frühzeitig anzureisen. Die Flughafenbetreiber rechnen mit bis zu 170.000 Reisenden pro Tag. "Trotz umfangreicher Rekrutierungsmaßnahmen und anderer Optimierungsschritte steht dem Flughafen Frankfurt an vielen entscheidenden Stellen innerhalb des Reiseprozesses noch nicht wieder in ausreichendem Maß Personal zur Verfügung", erklärte Fraport.

Vor allem zu Spitzenzeiten am späten Vormittag oder frühen Nachmittag könnte es demnach haken. Dann sei der Betrieb wieder so stark wie vor Corona. In den Stunden dazwischen herrsche allerdings Flaute. Das erschwere die Personalplanung, erklärte Fraport-Chef Stefan Schulte.