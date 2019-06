Ostbayern leidet unter Fachkräftemangel

Bis 2025 fehlen Ostbayerns Betrieben 87.000 Fachkräfte, 50.000 in der Oberpfalz und 37.000 in Niederbayern. Das geht aus einer Studie der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft hervor.

Die meisten Fachkräfte fehlen in Produktion und Fertigung

Allein in der Oberpfalz gebe es derzeit knapp 13.000 offene Stellen, fast doppelt so viele wie noch 2006. Den größten Bedarf an Fachkräften gebe es hier mit knapp 4.700 offenen Stellen in den Bereichen Produktion und Fertigung. Im Bereich Verkehr und Logistik fehlen der Oberpfälzer Wirtschaft schon jetzt 2.000 Fachkräfte. Im kaufmännischen sowie im Gesundheits- und Sozialbereich fehlen der Oberpfalz jeweils rund 1.600 Fachkräfte.

Ähnlich die Situation in Niederbayern: Hier gibt es derzeit insgesamt 12.700 offene Stellen, fast doppelt so viele wie 2006. In den Bereichen Produktion und Fertigung gibt es laut dem Verband 4.300 unbesetzte Stellen. In den Bereichen Verkehr und Logistik sowie im kaufmännischen Bereich fehlen jeweils 1.900 Arbeitskräfte.

Verband fordert gezielte Fachkräfte-Zuwanderung

Mit mehreren Maßnahmen will der Verband der bayerischen Wirtschaft den Negativ-Trend aufhalten: Eine breite Bildungsoffensive, eine Verbesserung der Beschäftigungschancen von Arbeitslosen und die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung, insbesondere von Frauen, soll den Fachkräftemangel entschärfen. Außerdem fordert der Verband die gezielte Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland.

Um den Fachkräftebedarf zu decken, hat die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft zusammen mit der bayerischen Staatsregierung außerdem die Initiative Fachkräftesicherung ins Leben gerufen. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2023 rund 250.000 zusätzliche Arbeitskräfte zu gewinnen.