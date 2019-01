Ostbayerische Handwerker weiterhin gut ausgelastet

Wer in Ostbayern einen Handwerker gebraucht hat, musste im letzten Quartal 2018 im Durchschnitt neuneinhalb Wochen auf einen Besuch des Fachmanns oder der Fachfrau warten. Das geht aus dem aktuellen Konjunkturbericht der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz hervor, der jetzt vorgestellt wurde.

Der Grund: Die Betriebe sind weiterhin gut bis sehr gut ausgelastet, auch wenn witterungsbedingt jede fünfte Firma einen Rückgang bei den Auftragseingängen verzeichnen musste - insbesondere am Bau. Allerdings betonte der Geschäftsführer der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, Alexander Stahl, dass im Vergleich zu den Vorjahren trotz der kalten Jahreszeit insgesamt deutlich weniger Betriebe Rückgänge verbuchen mussten.

Positive Einschätzung der Geschäftslage

Deutlich mehr Auftragseingänge meldete vor allem das Lebensmittelgewerbe - also Bäcker, Metzger und Konditoren. Mit der überwiegend guten Auftragslage gingen laut Handwerkskammer in vielen Bereichen steigende Umsätze einher. Zuletzt verbuchten den Zahlen zufolge 26 Prozent der Betriebe höhere Umsätze, nach Angaben der Handwerkskammer mehr als in den Schlussquartalen der vergangenen Jahre.

Kaum gestiegene Umsätze meldete zwar zum Beispiel das Kraftfahrzeuggewerbe, dennoch ist die Stimmung im Handwerk insgesamt top. Das sieht auch die Handwerkskammer so: "In keinem Jahr seit der deutschen Wiedervereinigung schätzten die Handwerker ihre Geschäftslage so positiv ein wie 2018", heißt es in einer Mitteilung zum Konjunkturbericht. Und das obwohl die Bewertungen der aktuellen Situation schon seit 2015 jedes Jahr besser ausfielen.

Kosten dürften steigen

Zwei Wermutstropfen gibt es aber: Zum einen rechnet das Handwerk ausgehend von gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen mit steigenden Preisen im Ein- und Verkauf, zum anderen gibt es mehr Betriebe, die ihre weitere Entwicklung weniger optimistisch einschätzen. Eine Herausforderung stellen laut Handwerkskammer das Gewinnen und die Integration neuer Mitarbeiter sowie die Suche nach Betriebsnachfolgern dar.