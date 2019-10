Ostbayerische Autozulieferer rüsten sich für die Zukunft

Die Automobilindustrie befindet sich in der Phase ihres wohl größten Umbruchs. Der Wandel von Verbrennungsmotoren zur Elektromobilität bringt viele Arbeitsplätze in Gefahr. Zudem sorgen Handelskonflikte sowie der Brexit für Konjunktureintrübungen. Das trifft nicht nur die Automobilhersteller, sondern auch die Zulieferer - und da unter anderem große Firmen wie Bosch, Brose und Continental. Auch ostbayerische Zulieferer suchen nach neuen Wegen für ihre Zukunft.

Kostensenkungen bei Edscha

Weltweit wurden im ersten Halbjahr 2019 deutlich weniger Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr. Als Zulieferer trifft Edscha in Hengersberg diese Entwicklung unmittelbar. Insbesondere auf dem wichtigen chinesischen Markt habe man starke Umsatzrückgänge hinnehmen müssen, teilte eine Unternehmenssprecherin auf BR-Anfrage mit. Daher habe man vor einigen Monaten ein umfassendes Kostensenkungsprogramm aufgelegt, um das Ergebnis zu stabilisieren und das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen.

"Das Kostensenkungsprogramm beinhaltet bisher keinen Abbau von Arbeitsplätzen und wir planen auch nach derzeitigem Stand keinen Abbau von Arbeitsplätzen. Das Kostensenkungsprogramm betrifft vielmehr den Bereich Sachkosten. Hier stellen wir alle Anschaffungen auf den Prüfstand". Christina Clemens, Sprecherin Edscha

Neue Sparten bei Webasto

Eine Möglichkeit, Mitarbeiter zu halten, sieht Webasto durch die Einführung neuer Sparten. Wie eine Unternehmenssprecherin auf BR-Anfrage mitteilt, investiere man massiv in die Weiterentwicklung im Kerngeschäft mit Cabriodächern und Standheizungen, ebenso wie in neue Geschäftsfelder mit Batterien und Ladelösungen für die Elektromobilität.

Am Standort Hengersberg im Landkreis Deggendorf habe Webasto wegen auslaufender Kundenprojekte und des stagnierenden Cabriomarktes Produktionskapazitäten reduziert und andere Projekte übernommen. Allerdings wurde bereits im Sommer 2018 ein Sozialplan unterzeichnet. Um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, wurde in Abstimmung mit dem Betriebsrat vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2019 Kurzarbeit angemeldet.

Am Standort Schierling mit rund 380 Mitarbeitern im Landkreis Regensburg werden seit diesem Herbst neben Autodächern auch Batteriesysteme für Nutzfahrzeuge produziert, so die Webasto-Sprecherin. Bisher kümmere sich ein kleines Team aus langjährigen und neuen Mitarbeitern dort und in Hengersberg um die Batteriethemen. Abhängig von der Entwicklung dieses noch jungen Geschäftsfeldes würden in den nächsten Jahren in Hengersberg voraussichtlich weitere Elektronikfachleute gebraucht.

Dräxlmeier sucht dringend IT-Spezialisten

Bei Dräxlmeier mit der Zentrale in Vilsbiburg im Landkreis Landshut sieht man positiv in die Zukunft.

“Da die Dräxlmeier Group ein Portfolio hat, das von den Veränderungen der Automobilindustrie nur positiv beeinflusst wird, sehen wir aus diesem Themenkomplex keine Beeinträchtigungen auf uns zukommen. Durch die E-Mobilität werden unsere Hochvolt-Leitungssätze und unsere Batteriesysteme stärker nachgefragt, die wir seit 2009 entwickeln.“ Tobias Nickel, Head of Marketing & Corporate Communications bei Dräxlmeier

Das autonome Fahren werde dazu führen, dass das Interieur des Fahrzeugs wichtiger werde. Gerade als Premiumanbieter von Interieursystemen sei man daher gut aufgestellt, so Unternehmenssprecher Tobias Nickel. Derzeit suche man nach IT-Fachkräften und habe in München-Schwabing speziell für SAP-Spezialisten ein Büro eröffnet. Bedarf gebe es auch bei Ingenieuren.