Osram vor der Übernahme – Ein Konzern im Umbruch

Das Geschäftsfeld von Osram hat sich gewandelt. Klassische Glühbirnen stellt der Konzern nicht mehr her. Und wenn man heute im Baumarkt eine LED-Lampe mit dem Namen Osram kauft, dann bekommt man nur noch den Namen. Dahinter steht aber der Hersteller Ledvance – der gehörte früher mal zu Osram, wurde inzwischen aber an ein chinesisches Unternehmen verkauft.

Mit dem klassischen Glühbirnen-Geschäft hat Osram inzwischen nichts mehr zu tun

Licht an sich spielt aber weiter eine wichtige Rolle bei Osram: Nun vor allem für die Automobilindustrie, dort macht das Unternehmen rund die Hälfte seines Umsatzes. Das beschränkt sich aber nicht nur auf klassische Scheinwerfer, sondern schließt auch Chips und Sensoren ein, wie sie zum Beispiel beim Einparken gebraucht werden oder in Zukunft noch viel mehr beim Autonomen Fahren.

Die Autobranche ist ein wichtiger Kunde – aber nicht der Einzige

Dazu kommen die Hersteller von elektronischen Geräten, die wir täglich in der Hand haben – also Smartphones, Tablets oder Laptops. Auch hier liefert Osram wie für die Autobranche die nötigen Chips: die sogenannte Halbleiter-Industrie. Darunter versteht man winzige Bauteile, die sich flexibel einsetzen lassen, weil sie je nach Einsatz entweder Strom leiten oder nicht. Mikrochips mit Halbleitern steckten schon im ersten Taschenrechner – und in Hightech-Geräten heutzutage werden sie umso mehr gebraucht.

Warum hat Osram derzeit solche Probleme?

Weil es in diesen wichtigen Geschäftsfeldern nicht mehr so gut läuft. Hierzu reicht ein kurzer Blick auf die Meldungen der Autohersteller aus den vergangenen Monaten: Hier ging es häufig um Umsatzrückgänge, um Gewinnwarnungen, um Schwierigkeiten mit dem neuen Abgasstandard WLTP oder um Sorgen zum Handelsstreit zwischen den USA und China. All das macht sich auch bei Osram bemerkbar.

Und auch bei den Smartphones - dem anderen wichtigen Geschäftsfeld - sah es schon einmal besser aus: Auch wenn sich viele Menschen gefühlt jedes halbe Jahr ein neues Gerät kaufen, ist der Absatz zuletzt doch kleiner geworden.

Frisches Geld: Osram will raus aus der Krise

Vor allem will Osram nun unabhängiger von der Autobranche werden. Früher Teil von Siemens, brachte der Konzern die Tochter 2013 als eigenständiges Unternehmen an die Börse - und hat daran gut verdient. Nun aber braucht Osram selbst neues Geld: Offenbar sieht das Unternehmen in der möglichen Übernahme durch die beiden amerikanischen Finanzinvestoren Bain und Carlyle die besten Chancen.

Die Investoren wollen 70 Prozent der Aktien bekommen

Rund 3,4 Milliarden Euro bieten die beiden US-Investoren für den bayerischen Lichtkonzern. Nun müssen die Aktionäre entscheiden, ob sie das Angebot annehmen. Bain und Carlyle machen zur Bedingung, dass sie mindestens 70 Prozent der Aktien bekommen.