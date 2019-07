Osram vor der Übernahme – Aufsichtsrat trifft sich

Die Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle wollen den 26.000 Mitarbeitern von Osram Insidern zufolge die Angst vor den Folgen einer Übernahme nehmen. In einer Investorenvereinbarung böten sie Standort- und Beschäftigungsgarantien an, sagten mit dem Papier vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Dieses solle nach einer Aufsichtsratssitzung am Donnerstagabend unterzeichnet werden, bei der die rund 3,4 Milliarden Euro schwere Offerte auf der Agenda steht.

Insider: Osram soll nicht zerschlagen werden

Auch eine Zerschlagung des Unternehmens werde in dem Papier ausgeschlossen. Der Firmensitz bleibe in München. Die ehemalige Siemens-Tochter hatte am Mittwochabend bestätigt, dass Bain und Carlyle ein Angebot über 35 Euro je Aktie vorgelegt haben.

Die Verhandlungen mit Bain und Carlyle, die sich über Monate hingezogen hatten, sorgten für Verunsicherung in der Belegschaft. Auch jetzt herrscht den Insidern zufolge noch Skepsis. Man müsse erst einmal genau prüfen, was die Garantien wirklich wert seien, sagte einer von ihnen. Ausgeschlossen sei ein Stellenabbau dadurch nicht. Ein anderer sprach von "Garantien light". Die Standortgarantien fußten auf der Vereinbarung, die Osram vor Jahren mit den Gewerkschaften geschlossen hatte. Osram, die IG Metall und die Bieter wollten sich dazu nicht äußern.

Investoren stehen angeblich hinter Führungsteam von Osram

In der Vereinbarung stellen sich Bain und Carlyle laut den Insidern hinter das Führungsteam um Vorstandschef Olaf Berlien. Die Manager sollen nach den Vorstellungen der Finanzinvestoren im Amt bleiben und den Umbau von Osram weiter vorantreiben. Für wie lange, stehe in dem Papier aber nicht. Eine Ausstiegsklausel hätte Berlien nur, wenn sich seine Aufgaben nach der Übernahme stark veränderten.

Osram – ein Konzern im Wandel

Osram ist seit der Abspaltung von Siemens 2013 dabei, sich vom Glühlampen-Hersteller zum Spezialisten für Leuchtdioden (LED) und optische Halbleiter zu wandeln. Weil die Automobilindustrie als größter Kunde schwächelt, rechnet Osram aber im Geschäftsjahr 2018/19 mit einem Umsatz- und Gewinneinbruch. Die Analysten der DZ Bank gehen von einem Umsatzrückgang um 16 Prozent auf 3,44 Milliarden Euro und einem Verlust von 198 Millionen Euro aus.

Aktionäre entscheiden, ob Investoren zum Zuge kommen

Ob Bain und Carlyle zum Zug kommen, hängt von den Aktionären ab. Noch ist offen, an welche Bedingungen die Übernahme geknüpft ist. Mindestens 50 Prozent brauchen die Bieter, um durchgreifen zu können. Oft peilen Investoren auch 75 Prozent an, um über einen Beherrschungsvertrag Zugriff auf die Kasse zu bekommen.