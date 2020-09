Osram und Continental beenden Licht-Joint-Venture

Als die Osram Continental GmbH im Sommer 2018 in München an den Start ging, waren die Erwartungen groß. In einer Pressemitteilung war damals vollmundig von wichtigen Impulsen für den Markt die Rede, und von zweistelligen Wachstumsraten. Zwei Jahre später ist diese Begeisterung verflogen. Das Joint Venture wird sang- und klanglos aufgelöst, die etwas mehr als ein dutzend Standorte und 1.500 Mitarbeiter werden wieder auf die jeweiligen Mutterfirmen Osram und Continental zurück übertragen.

Corona und Automobilkrise als Begründung

Offiziell heißt es, die Erwartungen an das profitable Wachstum ließen sich nicht verwirklichen. Die grundlegenden Probleme der Auto-Industrie und die Folgen der Corona-Krise hätten alle Planungen über den Haufen geworfen.

Osram kündigt "bahnbrechende Innovation" an

Am Thema Lichttechnik für das Auto will nun vor allem Osram weiterarbeiten. Hier sieht das Unternehmen nach wie vor langfristig einen Wachstumsmarkt. Denn egal welcher Antrieb unter der Haube eines Fahrzeugs steckt – Beleuchtung braucht jedes Auto. Für die kommende Woche hat Osram passend dazu auch eine Pressekonferenz angekündigt. Dort will man eine – so das Unternehmen – bahnbrechende Innovation rund um das Thema Automobil-Licht vorstellen.