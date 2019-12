Osram-Übernahme durch ams dürfte wieder knapp werden

Die Chancen sind auch dieses Mal nicht unbedingt besser als beim ersten Versuch. 55 Prozent der Osram-Aktien will ams mindestens einsammeln. Bis zum Mittwochabend - einen Tag vor Ende der Frist - waren knapp 16 Prozent der Osram-Aktionäre bereit, ihre Papiere abzugeben. Insgesamt kommt ams damit auf 37 Prozent, da die Österreicher selbst rund 20 Prozent am Markt gekauft hatten. Damit fehlen dem Unternehmen immer noch gut 18 Prozent.

Was machen die Hedgefonds mit ihren Osram-Aktien?

Die Hürde für diese Anteile ist hoch: Denn inzwischen soll fast die Hälfte der Aktien bei spekulativen Hedgefonds liegen. Viele dieser Fonds haben sich kleinere Aktienpakete gesichert, um später mehr herauszuholen als die angebotenen 41 Euro.

Deshalb sind die Chefs von ams und Osram sogar nach New York und London gereist, um diese Fonds davon zu überzeugen, ihre Anteile jetzt zu verkaufen. Ansonsten drohen Kursverluste, denn der Osram-Kurs dürfte unter Druck geraten, wenn ams auch dieses Mal scheitert.

Die Hedgefonds stecken also selbst in einem Dilemma: Halten alle an ihren Anteilen fest, wird die Mindestannahmeschwelle von 55 Prozent nicht erreicht und sie gehen komplett leer aus.

IG Metall weiter gegen die Osram-Übernahme

Die Gewerkschaft IG Metall und der Konzernbetriebsrat sind nach wie vor strikt gegen die geplante Übernahme des Münchener Lichtkonzerns durch den wesentlich kleineren Sensor-Chip-Hersteller aus Österreich. Sie befürchten einen Stellenabbau und eine Zerschlagung des Unternehmens.

Das Ergebnis der Auszählung dürfte erst am kommenden Montag feststehen. Es ist bereits der zweite Übernahmeversuch von ams. Beim ersten Mal hatte das Unternehmen sein Ziel verfehlt, 62,5 Prozent der Anteile unter seine Kontrolle zu bringen. Selbst wenn ams diesmal erneut scheitert: Die Österreicher bleiben auch danach mit ihrem 20-Prozent-Paket der wichtigste Großaktionär von Osram.