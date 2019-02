Osram-Hauptversammlung: Aktionäre hoffen auf Antworten

Die Frage vieler Osram-Aktionäre dürfte sein, ob das heute ihre letzte ordentliche Hauptversammlung ist. Erst vergangene Woche hatte der Münchner Leuchtenhersteller bestätigt, dass er mit den beiden US-Investoren Bain Capital und Carlyle Group verhandelt.

Strukturwandel bei Leuchtmitteln setzt Osram zu

Dabei geht es um einen gemeinsamen Erwerb von 100 Prozent der Aktien, im Anschluss könnten die Investoren Osram von der Börse nehmen, um den Konzern zu sanieren. Die Münchner stecken in einer Krise: Glühbirnen und alte Energiesparlampen sind nicht mehr gefragt. Auch wenn Osram auf die neue LED-Technik setzt - der Strukturwandel geht nicht spurlos an den Münchnern vorbei.

Osram-Aktionäre hoffen auf Fahrplan aus der Krise

Dazu kommt: Die Autoindustrie, für die Osram Lampen liefert, steckt in der Krise. Der Konzern hat zwei Verlustquartale in Folge eingefahren und musste seine Prognose für das laufende Jahr infrage stellen. Vom Vorstand erwarten die Aktionäre heute Antworten darauf, wie man die Krise überwinden will. Und wie der Stand der Übernahmeverhandlungen ist.