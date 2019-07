Osram-Aufsichtsrat stimmt für Übernahme durch Finanzinvestoren

Der Münchner Beleuchtungshersteller Osram will sich von US-Finanzinvestoren übernehmen lassen. Vorstand und Aufsichtsrat des Münchner Traditionsunternehmens sprachen sich am Donnerstagabend für die Milliardenofferte von Carlyle und Bain Capital aus, die das mehr als 110 Jahre alte Unternehmen mit seinen weltweit 26.000 Mitarbeitern für einen Preis von knapp 3,4 Milliarden Euro komplett übernehmen wollen.

Tarifverträge sollen bestehen bleiben

Bain und Carlyle seien für Osram die richtigen Partner zur richtigen Zeit, wird Vorstandschef Olaf Berlien in der Mitteilung zitiert. Demnach haben die Investoren weitreichende Zusagen gemacht. Der Lichtkonzern soll seinen Sitz in München behalten. Auch sollen die Standorte der – so wörtlich – "wesentlichen Unternehmensbereiche" erhalten werden. Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen mit den 26.000 Mitarbeitern von Osram sollen bestehen bleiben. Man wolle aber eng mit dem heutigen Vorstand beim Konzernumbau zusammenarbeiten, heißt es. Die IG Metall hat für heute eine Stellungnahme angekündigt.

Milliardenschwere Kaufofferte für kriselndes Unternehmen

Rund 3,4 Milliarden Euro bieten die beiden US-Investoren für den bayerischen Lichtkonzern. Nun müssen die Aktionäre entscheiden, ob sie das Angebot annehmen. Bain und Carlyle machen zur Bedingung, dass sie mindestens 70 Prozent der Aktien bekommen.

Osram steckt in der Krise. Nach der Abspaltung von Siemens hatte sich der Beleuchtungsspezialist von Glühbirnen und Halogenlampen abgewandt und auf LED-Leuchtsysteme und optische Halbleiter konzentriert. Doch weil der wichtigste Kunde – die Autoindustrie – schwächelt, laufen die Geschäfte schlecht.