Optimismus in China: Die Industrie erholt sich

Zum ersten Mal seit einem Vierteljahr ist die Industrieproduktion in China wieder gewachsen. Das ist das für viele Experten überraschende Ergebnis des staatlichen Einkaufsmanager-Indexes für den Monat November. Der Indikator stieg um knapp einen auf 50,1 Punkte – alles über 50 bedeutet Optimismus der Einkaufsmanager in chinesischen Firmen.

China signalisiert Aufschwung

Der staatliche Index bildet vor allem die Situation in großen Staatskonzernen ab, während ein separater Index des Wirtschaftsmagazins Caixin kleine und mittlere Privatbetriebe analysiert. Auch hier wird ein Wert über den psychologisch wichtigen 50 erwartet. Damit signalisiert China: Die Engpässe und Rationierungen in der Stromversorgung und auch die zuletzt ständig steigenden Rohstoffpreise seien überwunden.

Omikron und Olympia könnten den Optimismus bremsen

In einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters äußerten sich Analysten allerdings etwas weniger optimistisch. Sie rechnen in den kommenden Monaten mit neuen Einschränkungen für das produzierende Gewerbe und speziell die Dienstleistungen. Gründe: Die olympischen Spiele im Februar in Nordchina und die neueste Covid-Variante Omicron. Zwar scheinen strikte Reise-Beschränkungen zu greifen, aber dennoch wurde die Volksrepublik in den vergangenen Monaten von Begleiterscheinungen der globalen Krisen getroffen.