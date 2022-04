Operation statt Brille: Seit 30 Jahren Erfolg mit Augenlasern

Der Eingriff dauert nur wenige Sekunden. Und danach brauchen manche Patienten keine Brille mehr – dank eines Lasers. Diese Geräte stellt das mittelständische Unternehmen Schwind mit rund 150 Beschäftigten in Kleinostheim her. Am Donnerstag wird dort gefeiert: Vor genau 30 Jahren wurde Kurzsichtigkeit zum ersten Mal mit einem Schwind Laser in Südkorea behandelt.

Kurzsichtigkeit nimmt weltweit zu

In mehr als 120 Ländern operieren Ärzte inzwischen mit der unterfränkischen Technologie. Der Laser verändert die Krümmung der Hornhaut. Der Eingriff eignet sich für bestimmte Patienten. In der Regel müssen die Betroffenen die Kosten von teilweise mehr als 1.000 Euro pro Auge selbst bezahlen. Immer mehr Augenärzte bieten den Eingriff an, denn der Bedarf würde wachsen, so Geschäftsführer Domenic von Planta. "Die Kurzsichtigkeit nimmt tendenziell weltweit zu, besonders stark in Asien, aber auch in Europa. Das ist teilweise genetisch getrieben, aber auch durch unseren Lebensstil. Bildschirme, viel Handyzeit der Kinder: All das führt dazu, dass die Sehfehler zunehmen", erklärt Geschäftsführer Domenic von Planta.

Hilfsmittel unterstützen Arzt bei Augen-OP

Diese Sehfehler werden vorwiegend mit Brillen und Kontaktlinsen korrigiert. Rund fünf Prozent der Betroffenen lassen sich mit Laser behandeln, denn sie wollen auf Sehhilfen verzichten. Dabei verändert der Laser die Krümmung der Hornhaut. Das passiert auf verschiedene Weisen, zum Beispiel indem er Hornhautgewebe abträgt. Die Unterfranken haben viele Hilfsmittel entwickelt, die den Arzt bei der Augen-OP unterstützen. Der Eyetracker überwacht tausendmal pro Sekunde die Augenbewegung und passt den Laser den Augenbewegungen an. Rund 500.000 Euro kostet so ein Gerät durchschnittlich. Weit über 2.000 Einheiten hat das Unternehmen bereits verkauft. Aktuell arbeiten rund 150 Menschen bei Schwind.

Schwind: Vom Ausstatter zum Entwickler

1958 wurde das Unternehmen Schwind gegründet und war ursprünglich als Komplettausrüster für Augenärzte erfolgreich. Anfang der 1990er Jahre startete die Firma mit dem zweiten Standbein: der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Augenlasern zur Korrektur von Fehlsichtigkeit. 1999 verschrieb sich Schwind vollständig der Augenlaserchirurgie. Seitdem expandierte und wuchs der Mittelständler kontinuierlich und gehört heute nach eigenen Angaben zu den führenden Anbietern in der refraktiven Hornhautchirurgie – also Eingriffen die die Brechkraft des Auges verändern. Im Dezember 2021 kaufte der Finanzinvestor Adagia Partners einen Großteil der Firma. Der Gründer Rolf Schwind bleibt weiter am Unternehmen beteiligt und fungiert als Firmenchef.