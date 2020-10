Opel beschleunigt Stellenabbau mit Transfergesellschaft

Bei Opel ist in den letzten Jahren bereits jede zweite Stelle abgebaut und sind Werke geschlossen worden. Weitere 4.100 Jobs werden gestrichen, die Hälfte davon in Deutschland. Zunächst war von freiwilligen Vereinbarungen die Rede. Jetzt spricht Opel-Chef Lohscheller von einem "letzten Angebot", womit in Rüsselsheim eine Transfergesellschaft gemeint ist. Dort lässt sich mit Hilfe der Arbeitsagentur eine zwölfmonatige Übergangszeit finanzieren. Nach betriebsbedingten Kündigungen endet die Unterstützung aber schon nach drei Monaten.

Mutter PSA drängt auf verstärkten Personalabbau

Zu diesem letzten Mittel will Lohscheller greifen, wenn sich weiterhin zu wenige Freiwillige finden, bislang waren das nur 500. Von den deutschen Autoherstellern ist Opel in der Corona-Krise mit am stärksten unter die Räder gekommen. Die Marke mit dem Blitz verkaufte zeitweise nur noch halb so viele Fahrzeuge. Während andere den Tiefpunkt der Krise überwunden haben, scheint Opel das Rennen mit den Wettbewerbern zu verlieren. Der französische Mutterkonzern PSA drängt deshalb auf einen beschleunigten Personalabbau, vor allem am Stammwerk in Rüsselsheim.