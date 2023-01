OP-Streik der HNO-Ärzte: Konflikt spitzt sich zu

Rund 85 Prozent der Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, die ambulante Operationen vornehmen, wollen einige Eingriffe künftig nicht mehr anbieten, weil das Honorar dafür gesenkt wurde. So berichtet es der Berufsverband der HNO-Ärzte. Der Preis von knapp 107 Euro für einen Eingriff, der als Polypen-Entfernung bekannt ist, ermögliche es "schlicht nicht mehr, eine qualitativ hochwertige Versorgung sicherzustellen", erklärt der Verband.

Solche Eingriffe gelten oft als Mittel der Wahl, wenn Kinder schlecht atmen können oder immer wieder Mittelohr-Entzündungen bekommen. Das Honorar war bei einer Neugestaltung der Vergütung im Dezember von vorher 111 Euro um vier Euro abgesenkt worden.

Krankenkassen: HNO-Ärzte nehmen "Kinder in Geiselhaft"

Die Aktion der HNO-Ärzte stößt bei den gesetzlichen Krankenkassen auf scharfe Kritik. Der Sprecher des Bundesverbands der gesetzlichen Krankenkassen, Florian Lanz, wirft den HNO-Ärzten vor, sie nähmen "Kinder in Geiselhaft". Es werde von den Berufsverbänden unterschlagen, dass gleichzeitig mit einer Abwertung in einem Bereich andere OPs aufgewertet wurden. Unterm Strich fließe durch die Neugestaltung der Honorare mehr Geld.

Außerdem seien die Kassen die falsche Adresse für die Kritik der HNO-Ärzte, erklärt der GKV-Verband: "Hier handelt es sich zuallererst um einen innerärztlichen Verteilungskonflikt." Tatsächlich hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), die für alle Finanzfragen rund um die Versorgung von Kassenpatienten zuständig ist, die Neugestaltung der Honorare mit vorgenommen. Sie rechnet in einem Brief an die HNO-Berufsverbände vor, dass durch die Honorarreform insgesamt 2,3 Prozent mehr Geld für ambulante Operationen fließe.

Operationen bei Kindern zu schlecht vergütet

Es gehe aber nicht nur um das einzelne Honorar für eine bestimmte Operation, betont der bayerische Landes-Chef des HNO-Verbandes, der Starnberger Arzt Bernhard Junge-Hülsing: "Wir weisen auch seit mehr als 15 Jahren darauf hin, dass insbesondere Kinder-Operationen insgesamt zu schlecht vergütet sind." Und der niederbayerische Bezirksvorsitzende des Berufsverbands, Peter Hück, fügt hinzu: "Die jetzige Honorarentscheidung war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt."

Kassen raten zu Beschwerden über unterlassene HNO-Operationen

Der HNO-Berufsverband berichtet, seine Mitglieder wollten schrittweise aus bestimmten Operationen aussteigen. OP-Termine, die vor dem Protestaufruf vergeben wurden, würden weiter angeboten. Der GKV-Spitzenverband empfiehlt Eltern, die keine Operationsmöglichkeit für ihre Kinder mehr bekommen, sich zu beschweren. Zum einen könnten die Kassen solche Beschwerden entgegennehmen, sagt der Kassenverbands-Sprecher Lanz. Wichtig sei es aber auch, sich an die Kassenärztliche Vereinigung zu wenden: "Denn die haben die Aufsicht."

HNO-Verband will auf Linie bleiben

Der HNO-Berufsverband sieht allerdings das Recht auf seiner Seite. Ärzte könnten nicht gezwungen werden, bestimmte Leistungen anzubieten, wenn die Vergütung nicht mehr angemessen sei. Das habe das Bundessozialgericht mehrfach bestätigt. Deswegen bleibe der Aufruf, bestimmte OPs nicht mehr anzubieten so lange bestehen, bis es deutlich mehr Geld gebe.