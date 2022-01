Onlinehändler Zooplus verschwindet von der Börse

Um Mitternacht endet die Annahmefrist der Anleger für das Übernahmeangebot und das sogenannte Delisting der Zooplus AG. Direkt danach soll die Aktiengesellschaft von den Kurzzetteln verschwinden. Die Aktien des Unternehmens können nicht mehr über die Börse gehandelt werden.

Offensichtlich setzen die beiden neuen Großaktionäre darauf, dass der Onlinehändler für Tiermittelbedarf außerhalb des Börsengeschehens schneller wachsen kann, ohne auf kurz- oder mittelfristige Erträge im Sinne der Anleger achten zu müssen. So zumindest hat der Vorstandschef Cornelius Patt die Entscheidung der beiden Finanzinvestoren EQT und Hellman & Friedman begründet. Diese halten mittlerweile über 90 Prozent an Zooplus.

Börsenwert bei 3,7 Milliarden Euro

Ihr Engagement lassen sie sich einiges kosten. Beide stockten ihre Angebote mehrmals auf, mittlerweile bieten sie zusammen 480 Euro je Aktie in bar. Insgesamt liegt damit die Bewertung des Unternehmens bei 3,7 Milliarden Euro. Viele Analysten halten das für viel zu teuer.

Doch EQT und Hellman & Friedman sehen wohl noch viel Potential in der Branche. Der Onlinehandel boomt, auch beim Heimtierbedarf. So hat Zooplus ein rasantes Wachstum hingelegt, 2020 lag der Umsatz bei 1,8 Milliarden Euro. Aber auch der schärfste Konkurrent, die Kette Fressnapf wächst zweistellig und der Markt ist hart umkämpft, die Gewinnspannen dementsprechend niedrig. So lag das Konzernergebnis 2020 bei 18,7 Millionen Euro. Für EQT und Hellman&Friedman sieht es also eher nach einem längerfristigen Engagement aus.

Mutige können die Aktie halten

Wer besonders mutig ist, behält nach dem Delisting seine Zooplus-Aktien. Mit dem Verschwinden von den Kurszetteln wird es für die Aktionäre einerseits deutlich schwieriger, einen Käufer für die Titel zu finden, es kann auch zu kräftigen Kursverlusten kommen. Bei der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz DSW verweist man allerdings darauf, dass andererseits bei einem möglichen "squeeze-out" den restlichen Aktionären eventuell ein höheres Abfindungsangebot gemacht wird. Die letzte Aktie sei immer die teuerste, meint dazu Daniela Bergdolt, Vizepräsidentin der DSW.